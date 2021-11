La production de l’iPhone 13 s’accélère car les fournisseurs atténuent la pénurie de puces

by

Apple a été touché par la pénurie mondiale de puces et sur la quasi-totalité de son portefeuille de produits, entraînant des retards d’expédition. Cependant, MacRumors rapporte que la situation avec l’iPhone 13 et sa disponibilité s’améliore, selon des sources de DigiTimes. Heureusement, cela signifie que la production de l’iPhone 13 va s’accélérer juste à temps pour la saison des achats des fêtes de fin d’année.

La pénurie de puces a eu un impact sur l’ensemble du secteur de la technologie mobile, et l’iPhone n’a pas été épargné par les retards d’expédition et le ralentissement de la production. Néanmoins, nous avons récemment entendu qu’Apple aurait réduit de 50 % la production d’iPad afin de disposer de plus de composants pour la série d’iPhone 13.

Dans certaines configurations de la série iPhone 13 et sur certains marchés spécifiques, les délais d’expédition s’étendaient sur des semaines, voire des mois.

Cependant, DigiTimes suggère maintenant que les choses s’améliorent pour le géant basé à Cupertino et que la pénurie de puces commence à s’atténuer, donc que la production de l’iPhone 13 s’accélère.

Il semble que les fournisseurs d’Apple aient réussi à surmonter la pénurie de certains composants de production. Heureusement, selon le rapport, les partenaires de la chaîne d’approvisionnement d’Apple commencent maintenant à remarquer l’écart entre les demandes d’iPhone 13 et l’offre, et il se réduit « progressivement ». Cela est dû en partie à l’accélération de la production des cartes de circuits intégrés (ICs) intégrées à l’iPhone.

Il semblerait que les revenus d’Apple soient inférieurs de 6 milliards de dollars à cause de la pénurie

Il y a quelques jours, nous avons entendu que la pénurie mondiale de puces et de composants affectait les revenus estimés par Apple. Pour la première fois depuis 2016, Apple n’a pas atteint les revenus estimés dans une catégorie donnée en raison de cette pénurie.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, et le directeur financier de Cupertino, Luca Maestri, ont averti les investisseurs que l’impact de la pénurie pourrait même être plus important que les 6 milliards de dollars susmentionnés, car le trimestre des fêtes de fin d’année approche maintenant. La période des fêtes de fin d’année est l’un des trimestres les plus forts, en termes de ventes, pour de nombreuses entreprises.

Dans l’ensemble du portefeuille de produits d’Apple, des AirPods au Mac, tous les produits ont été considérablement mis à niveau récemment et seront très attrayants pour les achats à glisser sous le sapin.