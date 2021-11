WhatsApp travaille sur une nouvelle fonctionnalité pour les Communautés

WhatsApp, la plateforme appartenant à Meta, a ajouté de nouvelles fonctionnalités en grand nombre au cours des derniers mois pour améliorer l’expérience utilisateur, et maintenant les gars de WABetaInfo ont déterré un autre changement à venir pour la populaire application de messagerie.

La nouvelle fonctionnalité de WhatsApp est appelée Communautés et a été repérée par XDA Developers comme une simple référence dans le code de la dernière version bêta de WhatsApp. Maintenant, il y a quelques détails supplémentaires sur la future fonctionnalité, ainsi que des captures d’écran, grâce à WABetaInfo. La nouvelle fonctionnalité est toujours en cours de développement pour Android et iOS, et il n’y a pas encore de calendrier de déploiement clair.

À en juger par les captures d’écran susmentionnées, une communauté est un endroit analogue à un groupe, mais avec un peu plus d’options pour les administrateurs. Pour l’instant, un chat communautaire ressemble beaucoup à un chat de groupe, et il s’agit toujours d’un endroit privé et chiffré, et non à un flux traditionnel d’un réseau social.

Il y a également quelques différences visuelles : les icônes de communauté semblent être plus carrées pour distinguer la nouvelle fonctionnalité des discussions de groupe. La mise en page a fait l’objet d’une fuite lorsque WhatsApp l’a brièvement activée par erreur, avant de la supprimer peu après.

La fonction Communauté offrira la possibilité d’héberger différents groupes sous son chapeau, et les administrateurs disposeront d’outils étendus pour gérer ces groupes, leur permettant de fusionner plusieurs groupes et de les rassembler sous un parapluie unifié.

Pas encore disponible

Les administrateurs pourront inviter les utilisateurs à rejoindre une communauté ou les ajouter manuellement aux communautés pertinentes de la plateforme. Sinon, les utilisateurs pourront également rejoindre les communautés sur WhatsApp en utilisant un « Lien d’invitation à la communauté » envoyé par les administrateurs. De plus, les administrateurs pourront partager un « lien d’invitation à une communauté » sous forme de QR code pour que les utilisateurs puissent facilement rejoindre leurs communautés.

Maintenant, en ce qui concerne la disponibilité de la fonction Communautés sur WhatsApp, elle devrait arriver pour les bêta-testeurs avec une future mise à jour. Cependant, WhatsApp pourrait prendre un certain temps pour affiner la fonctionnalité avant de la diffuser auprès du grand public.