Huawei pourrait bientôt présenter une nouvelle smartwatch capable de prendre la tension artérielle

by

by

En septembre dernier, nous vous avons entendu parler de la première smartwatch dotée d’un brassard gonflable permettant de fournir ce que le fabricant (YHE) appelle des mesures de pression artérielle de qualité médicale. Même la montre la plus populaire au monde, l’Apple Watch, n’est pas en mesure de vous fournir ce paramètre important. Récemment, un informateur sur Weibo en Chine, qui appelle son compte « Changan Digital King », a déclaré que Huawei allait dévoiler une nouvelle montre dans le courant du mois.

Il est possible que la nouvelle smartwatch de Huawei comprenne un dispositif de suivi de la pression artérielle. En mai dernier, He Gang, président de Huawei pour la catégorie des smartphones grand public, a déclaré que la première smartwatch de la société équipée de lectures de la pression artérielle avait passé le test requis pour être considéré comme un dispositif médical. À l’époque, les spéculations prévoyaient la sortie de l’appareil au cours du second semestre de l’année, soit en novembre.

En octobre, l’administration des denrées alimentaires et des médicaments de la province de Guangdong a publié une liste de produits qu’elle avait approuvés, et sur cette liste figuraient un électrocardiogramme (ECG) de qualité médicale, et un dispositif de suivi de la pression artérielle. Le premier suit le rythme cardiaque de l’utilisateur à la recherche de quelque chose qui sort de l’ordinaire. Un rythme inhabituel peut être le signe d’une fibrillation auriculaire (AFib). La fibrillation auriculaire est un trouble cardiaque inhabituel qui peut entraîner des accidents vasculaires cérébraux, une insuffisance cardiaque et d’autres problèmes cardiaques graves.

L’administration des aliments et des médicaments de Guangdong ajoute que Huawei a trois autres dispositifs médicaux qui demandent une approbation prioritaire. La plupart des smartwatches proposent des outils liés à la santé, mais ceux-ci ne sont pas adaptés pour délivrer un diagnostic avec.

Certains fabricants ont reçu un certificat de deuxième classe pour les équipements médicaux liés aux capteurs des smartwatches. Parmi ces marques figurent Apple, Huawei, Huami et OPPO.

En septembre, un rapport a noté que Huawei avait enregistré le nom Huawei Watch D auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et il y a des spéculations selon lesquelles cette montre pourrait inclure le capteur SpO2, ou test d’oxygène dans le sang, ainsi que la capacité de délivrer des lectures de pression artérielle. Nous pourrions voir Huawei commencer à donner des informations sur sa nouvelle montre, bientôt, d’autant plus que les précédentes rumeurs prévoyaient la sortie d’une nouvelle montre au second semestre de cette année.

Apple s’y prépare

L’analyste Ming-Chi Kuo de TF International, qui peut prédire ce que Apple prévoit trois ans à l’avance, affirme que l’Apple Watch Series 8 de 2022 sera dotée d’un capteur de température corporelle, d’un capteur de fertilité et d’un outil amélioré de détection des battements cardiaques irréguliers. Kuo précise que les futurs modèles pourraient être équipés de la capacité de fournir des lectures de la pression artérielle, et le Saint Graal des fonctionnalités liées à la smartwatch, la surveillance non invasive de la glycémie.

Ce qui rend le contrôle non invasif de la glycémie si important, c’est que des millions de diabétiques insulinodépendants se soumettent trois fois par jour ou plus à un test douloureux et coûteux pour obtenir une lecture de leur taux de glycémie afin de déterminer la quantité d’insuline qu’ils doivent s’injecter avant chaque repas. L’ajout d’une telle fonctionnalité, dont la rumeur court depuis des années, pourrait générer une forte augmentation du nombre d’acheteurs d’Apple Watch.

Redevenir leader

Huawei, soit dit en passant, a été le deuxième plus grand expéditeur de smartwatches dans le monde au cours du deuxième trimestre. Apple a expédié 7,9 millions d’unités au cours de la période de trois mois couvrant la période d’avril à juin, ce qui lui confère une part de 31,1 % du marché des smartwatches au cours de ces trois mois. Huawei a livré 2,3 millions de smartwatches au cours du trimestre pour obtenir 9 % du marché.

Pourtant, Huawei a vu son activité smartwatch se désintégrer. Cette part de marché de 9 % représente moins de la moitié de la part de 18,9 % du gâteau des smartwatches que l’entreprise détenait au cours du même trimestre de l’année dernière. Le nombre de smartwatches qu’elle a livrées au cours du deuxième trimestre a connu une baisse massive de 33,9 % sur une base annuelle au cours de ces trois mois.

Une nouvelle smartwatch qui peut surveiller la pression artérielle d’un utilisateur ne peut que contribuer à remettre Huawei en selle.