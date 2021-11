Google permet aux utilisateurs de demander la suppression des images de mineurs des résultats de recherche

“Nous savons que les enfants et les adolescents doivent faire face à des défis uniques en ligne, en particulier lorsqu’une photo d’eux est disponible de manière inattendue sur Internet… Nous pensons que ce changement permettra aux jeunes de mieux contrôler leur empreinte numérique et l’endroit où leurs images peuvent être trouvées sur les moteurs de recherche“, a écrit Danny Sullivan, agent de liaison public de Google pour la recherche.

Pour soumettre une demande, vous devez vous rendre sur cette page d’assistance et remplir les informations nécessaires. Les informations requises comprennent l’URL de l’image, les informations personnelles du mineur telles que son nom, son âge, son pays de résidence et son adresse électronique de contact. Si vous soumettez la demande au nom d’une autre personne, vous devrez préciser votre lien avec cette personne.