Apple abandonne discrètement l’iMac Intel de 21,5 pouces

Avec le lancement de nouveaux produits sur le marché, Apple supprime souvent ses appareils de la précédente génération, les ajoutant à la liste des produits abandonnés. Dans la lignée de cette tendance, après le lancement des nouveaux iMac dotés d’une puce Apple M1 plus tôt cette année, Apple a discrètement arrêté de vendre son modèle iMac 21,5 pouces qui s’adressait aux clients d’entrée de gamme et aux établissements d’enseignement.

La société a récemment supprimé ce produit, ce qui a été repéré par un utilisateur de Twitter. Selon un rapport de 9to5Mac, Apple a retiré de sa boutique en ligne officielle, le 29 octobre, la liste des modèles iMac 21,5 pouces à processeur Intel.

Apple avait bizarrement continué à vendre son iMac de 21,5 pouces doté d’un processeur Intel alors qu’elle avait introduit le modèle M1 plus tôt dans l’année — probablement en attendant que ses stocks s’épuisent.

En ce qui concerne les spécifications du modèle iMac abandonné, il dispose d’un écran de 21,5 pouces d’une résolution 1080p, d’un processeur Intel Core i5 de 7e génération cadencé à 2,3 GHz, de 8 Go de RAM, d’un SSD de 256 Go et d’un GPU Intel Iris Plus. L’ordinateur tout-en-un était proposé à partir de 1 299 euros sur la boutique en ligne d’Apple.

THEY FINALLY KILLED THE 1080P 21.5″ IMAC LET’S FUCKING GOOOOOO pic.twitter.com/AOubrnewjv —Tech God (@tgod34748) October 30, 2021

Maintenant que l’iMac de 21,5 pouces n’est plus disponible, les clients n’ont plus le choix qu’entre les modèles iMac de 24 et 27 pouces. Toutefois, il convient de mentionner que le modèle 21,5 pouces restera disponible auprès des revendeurs tiers, dans la limite des stocks disponibles.

Le modèle de base est vendu au prix de 1 499 euros

La gamme d’iMac d’Apple commence donc officiellement avec le modèle coloré de 24 pouces équipé de la puce M1 de l’entreprise, lancée plus tôt cette année. Il commence à 1 499 euros pour le modèle de base et va jusqu’à 1 899 euros pour le modèle supérieur avec un processeur à 8 cœurs et 4 ports USB-C.

En outre, pour les clients qui recherchent une configuration plus grande pour leur flux de travail, il y a le modèle iMac 27 pouces qui reste toujours dans la gamme.