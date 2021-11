Huawei travaillerait sur son propre dispositif de suivi pour concurrencer le AirTag

Les dispositifs de suivi intelligents n’ont jamais été aussi populaires, et des sociétés comme Tile sont en activité depuis de nombreuses années, bien avant qu’Apple ne lance les très populaires trackers intelligents AirTag. Samsung s’est également lancé dans la course avec son Galaxy SmartTag, et maintenant Huawei semble vouloir une petite part du gâteau avec sa rumeur de dispositif Huawei S-Tag.

LetsGoDigital a découvert que Huawei a déposé un brevet il y a quelques jours seulement, le 28 octobre 2021, auprès de l’Office européen de la propriété intellectuelle (EUIPO). Les documents révèlent le nom de l’appareil à venir, qui est Huawei S-Tag, où le « S » pourrait signifier « Smart ».

Le brevet révèle également qu’il s’agit d’un brevet de classe 9, 10, 14, ce qui signifie qu’il se réfère à : « Smartwatches ; lunettes connectées ; bagues connectées ; programmes informatiques, programmes logiciels informatiques téléchargeables ; traqueurs d’activité portables ; appareils de traitement de données ; podomètre ; smartphones; appareils de mesure ; appareils destinés à l’analyse médicale ».

Ce qui est un peu surprenant, c’est que la catégorie « electronic tag » est absente de la description du brevet. Il y a une petite possibilité que Huawei travaille sur un nouveau dispositif portable, équipé de la fonctionnalité S-Tag, comme une bague connectée, un bracelet, etc.

On ne sait pas actuellement quand le S-Tag de Huawei pourrait arriver sur le marché, mais nous pourrions le voir tôt ou tard, peut-être même avant les fêtes de cette fin d’année, bien que cela soit peu probable. Huawei a eu beaucoup de problèmes dans le passé avec l’UE et les États-Unis, et elle n’a pas été en mesure d’utiliser des puces, des logiciels ou toute autre technologie provenant de sociétés américaines, ce qui l’a empêché d’utiliser les services Google sur ses appareils et plus encore.

Suivre tous vos objets

Les dispositifs de suivi vous permettent de suivre des marchandises, des clés, des enfants, des personnes vulnérables, des animaux domestiques et tout ce que vous pouvez imaginer qui pourrait être perdu ou blessé. Un smart tag vous permet de localiser, par exemple, un trousseau de clés perdu dans votre maison. Il peut le détecter automatiquement, vous indiquer des directions, émettre un bruit fort ou même vous montrer l’emplacement le plus proche sur une carte pour vous aider à localiser vos biens. Les avantages sont nombreux.

Si le dispositif de suivi se trouve en dehors de la portée Bluetooth, les entreprises utilisent d’astucieuses astuces comme la connexion de tous les appareils de leur marque (par exemple les smartphones) dans un grand réseau, capable de rechercher le dispositif de suivi perdu. L’idée est assez simple, et aussi très efficace, mais elle comporte ses propres inconvénients.