De futures Apple Watch dotées d’un bracelet extensible pour le suivi de la pression artérielle ?

Si les derniers modèles d’Apple Watch peuvent surveiller et mesurer diverses activités de santé des utilisateurs, notamment leur rythme cardiaque et leur sommeil, ils ne peuvent pas mesurer la pression artérielle d’emblée. Les utilisateurs doivent compter sur des produits tiers qui incluent un brassard de pression supplémentaire qui s’enroule autour du bras de l’utilisateur.

Le brevet, intitulé Stretchable Blood Pressure Cuff , a été repéré dans la base de données de l’US Patent and Trademark Office (USPTO). Il a été déposé le 23 mars de cette année et suggère qu’Apple est en train de développer un bracelet de montre extensible qui sera capable de mesurer la pression sanguine des utilisateurs.