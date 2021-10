Microsoft commence à déployer Windows 11 sur un plus grand nombre de PC

Plus tôt dans la semaine, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, affirme que Windows 11 a pris un excellent départ, soulignant qu’il s’agit de la plus grande mise à jour du système d’exploitation depuis une décennie . Il n’a pas donné de précisions sur le nombre de PC fonctionnant actuellement sous Windows 11, mais il a indiqué que l’entreprise travaillait avec des partenaires dans le monde entier afin de proposer le système d’exploitation à un maximum d’appareils, quel que soit leur prix.

Il existe également des moyens d’installer Windows 11 sur des processeurs non pris en charge. Microsoft ne le recommande pas et vous risquez de ne pas recevoir les mises à jour de sécurité à l’avenir, mais la solution de contournement est très simple et ne nécessite pas de réinstaller Windows.

« La disponibilité de Windows 11 a été augmentée et nous tirons parti de notre modèle d’apprentissage automatique de dernière génération pour offrir la mise à niveau à un ensemble élargi d’appareils éligibles », explique Microsoft. « Nous continuerons à former notre modèle d’apprentissage automatique tout au long du déploiement progressif pour offrir une expérience de mise à niveau fluide ».

Microsoft déploie Windows 11 sur davantage de PC cette semaine. Après un lancement initial pour la plupart des nouveaux PC au début du mois, Microsoft met progressivement la mise à niveau gratuite de Windows 11 à la disposition d’un plus grand nombre d’appareils existants et éligibles .