Apple Unleashed : comment regarder la keynote Apple dédiée aux Mac ?

Chaque fois qu’Apple annonce un événement, le monde de la technologie tout entier se lève et prend note. Il n’y a pas longtemps, la société a annoncé les appareils iPhone 13, et Apple organise maintenant son grand événement Unleashed ce lundi 18 octobre 2021, qui devrait se concentrer sur les MacBook Pro, un Mac mini et les AirPods.

Comme à son habitude, la société n’a pas révélé ce à quoi les téléspectateurs peuvent s’attendre lors de Unleashed. Le tweet de Joswiak suggère qu’Apple apportera quelques améliorations de « vitesse » dans les nouveaux produits lors de sa présentation.

Unleashed! These next six days are going to speed by. #AppleEvent pic.twitter.com/0ops2bVPvl —Greg Joswiak (@gregjoz) October 12, 2021

Comment regarder l’événement Unleashed d’Apple ?

L’événement Mac Unleahsed se tiendra ce lundi 18 octobre 2021, à 19 heures, heure française. L’événement Unleashed devrait être filmé au siège d’Apple à Cupertino, en Californie, mais il ne s’agira pas d’un événement en direct et en personne.

S’il y a une chose sur laquelle nous pouvons compter de la part d’Apple, c’est que la société fera en sorte qu’il soit presque impossible de manquer ses événements importants. Cet événement ne fera pas exception à la règle, puisque la société l’affichera sur sa page Apple Events. Vous pourrez également le regarder depuis l’application Apple TV.

En outre, Apple diffuse toujours ses événements sur YouTube, et vous pouvez trouver la vidéo correspondante ci-dessus.

Unleashed devrait durer jusqu’à deux heures, selon l’invitation du calendrier d’Apple.

Ce qu’il faut attendre des annonces concernant les Mac

Qu’allons-nous voir comme MacBook Pro ?

Étant donné que l’actuel MacBook Pro de 16 pouces n’a pas été mis à jour depuis deux ans — il fonctionne toujours avec le processeur d’Intel à une époque où la plupart des autres ordinateurs Apple sont passés au processeur M1 de la société — nul doute qu’il va être mis à niveau. Les premières rumeurs suggèrent que nous verrons deux nouveaux modèles — un nouveau MacBook Pro de 16 pouces et un nouveau MacBook Pro de 14 pouces.

Contrairement à la mise à niveau du MacBook Pro de 13 pouces de l’année dernière, qui fonctionnait avec le processeur M1, les nouveaux MacBook Pro qu’Apple devrait annoncer à Unleashed seraient équipés de processeurs Apple M1x encore plus puissants. Le nouveau processeur peut apporter de meilleures performances de traitement et de graphisme, et peut-être même une plus grande autonomie avec des batteries plus efficaces ou plus grandes.

Outre des écrans plus grands, les nouveaux MacBook Pro équipés de processeurs M1x devraient donner lieu à un nouveau design. Les rumeurs suggèrent que la TouchBar ne fera peut-être pas son retour cette fois-ci, et qu’Apple pourrait ramener de vieux favoris sur les nouveaux modèles, y compris davantage de ports, la réintroduction de la recharge MagSafe, et même un profil plus fin.

Plus récemment, il y a des spéculations selon lesquelles Apple pourrait mettre à niveau les écrans des nouveaux ordinateurs portables pour utiliser la technologie Mini LED, ce qui permettrait d’aligner l’écran de l’ordinateur portable sur celui du récent iPad Pro, avec des taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui correspond à ce qui est possible sur la dalle de l’iPhone.

Avec le nouveau processeur M1x, la gamme d’ordinateurs portables professionnels d’Apple pourrait désormais comprendre trois modèles, dont un MacBook Pro de 13 pouces équipé du processeur M1, un MacBook Pro de 14 pouces équipé du processeur M1x et un MacBook Pro de 16 pouces équipé du nouveau processeur M1x.

Quel Mac mini aurons-nous ?

Une rumeur très crédible suggère qu’Apple lancera un Mac mini haut de gamme équipé de la même puce M1X que les nouveaux MacBook Pro. Il serait logique qu’Apple utilise sa nouvelle puce à d’autres endroits, et un Mac mini serait l’endroit idéal.

D’après les rapports, le nouveau Mac mini sera doté de plus de ports que le modèle M1 précédent, avec deux ports USB 4 Type-C et deux ports USB Type-A. Entre les ports supplémentaires et la puce plus puissante, ce Mac mini pourrait absolument être un remplacement de bureau approprié pour les utilisateurs d’Apple.

Apple annoncera-t-elle des AirPods ?

L’événement devrait se terminer par la présentation d’une nouvelle paire d’AirPods d’Apple. Les AirPods 3 font l’objet de rumeurs depuis longtemps, et nous nous attendons à ce qu’ils présentent un design analogue à celui des AirPods Pro, ce qui sera un changement bienvenu pour tous ceux qui cherchent une paire d’écouteurs sans fil plus abordable.