Une fuite du DJI Mavic 3 révèle l’intriguant design du drone et ses deux caméras

Le drone DJI Mavic 3 semble être très proche du décollage, de nouvelles photos divulguées révélant le design complet du successeur du Mavic 2 Pro et de ses deux caméras.

Les premières images du Mavic 3 que nous avons vu, recueillies par DroneDJ, proviennent apparemment d’un entrepôt chinois, et montrent le nouveau drone avec ses bras à la fois pliés et dépliés. Nous pouvons également voir de près son double module de caméra, qui, selon la rumeur, comprend un capteur quatre tiers de 20 mégapixels et un téléobjectif de 12 mégapixels avec un zoom optique équivalent à 7x.

L’un des aspects les plus frappants de ces nouvelles photos est la minceur comparative des bras du Mavic 3. Si les photos divulguées sont exactes, les bras pourraient être presque deux fois moins larges que ceux du Mavic 2 Pro. On peut supposer que c’est pour réduire le poids du drone, bien que DJI ait probablement soumis ces bras à des tests difficiles en soufflerie pour s’assurer qu’ils peuvent résister à des rafales analogues.

Les hélices du Mavic 3 semblent également avoir été allongées et aplaties, bien qu’il ne soit pas clair si c’est simplement pour maintenir la stabilité du vol ou réduire le bruit du drone à basse altitude. Espérons qu’il s’agit de la dernière solution, car le son légèrement intimidant de la plupart des drones est l’un des principaux problèmes.

Sur la base de l’image divulguée d’une main tenant le Mavic 3 (ci-dessous), la taille globale du drone ne semble pas avoir augmenté de manière significative par rapport au Mavic 2 Pro. Cela confirme une précédente fuite du manuel du drone, qui affirme que le poids au décollage du Mavic 3 ne sera que de 920 g, soit seulement 13 g de plus que le Mavic 2 Pro.

De réelles prouesses

Ce serait assez impressionnant si le nouveau drone de DJI possède, comme cela semble maintenant probable, une caméra principale quatre tiers, sous un téléobjectif avec un capteur 1/2 pouce. Les capteurs quatre tiers ont presque deux fois la surface des capteurs de 1 pouce, ce qui constituerait une énorme amélioration pour un drone qui n’est que légèrement plus lourd et plus léger qu’auparavant.

Le dernier détail révélé par les nouvelles photos qui ont fuité est que le Mavic 3 semble avoir une peinture plus sombre que les précédents drones de DJI. Bien qu’il ne soit pas encore clair si c’est le cas ou non pour les deux versions du nouveau Mavic de DJI.

De précédentes fuites ont également rapporté que le châssis du Mavic 3 contiendra une batterie qui lui donnera une autonomie de 46 minutes (soit une augmentation de 48 % par rapport au Mavic 2 Pro), ce qui est encore une réelle prouesse.

Deux modèles ?

Selon un dépôt dans la base de données de la FCC, qui est l’organisme de licence des États-Unis pour les nouvelles technologies, un modèle de base du Mavic 3 sera rejoint par une version Mavic 3 Cine, cette dernière apportant un plus grand SSD interne de 1 To et un nouveau contrôleur DJI RC Pro, basé sur le DJI Smart Controller de 2019. À en juger par le nombre de fuites du Mavic 3 que nous voyons maintenant, nous n’aurons pas à attendre longtemps pour en avoir le cœur net.

Le nombre de fuites du DJI Mavic 3 que nous voyons suggère que le nouveau drone arrivera dans l’un des deux événements de lancement de DJI à venir, le plus probable étant le 5 novembre. Ces nouvelles fuites de photos ne font que confirmer les rumeurs selon lesquelles il s’agira d’une puissante nouvelle mise à niveau — et peut-être du drone pliable le plus performant.