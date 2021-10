Waze prépare enfin un mode sombre complet

En 2013, Google a acquis Waze pour un montant de 1,3 milliard de dollars. Alors que la société possédait déjà la première application de navigation mobile au monde, au fil des ans, Google a pris certaines des fonctionnalités qui ont rendu Waze populaire, tel que ses informations sur le trafic provenant de la foule, et les a utilisées pour améliorer Google Maps. Aux dernières nouvelles, l’application compte plus de 134 millions d’utilisateurs actifs mensuels dans le monde et, l’année dernière, elle était la deuxième application de cartographie la plus populaire au monde.

Waze gagne de l’argent en diffusant les publicités de 25 000 entreprises qui souhaitent toucher leurs clients localement. Une entreprise qui paie 60 dollars par mois touchera environ 30 000 utilisateurs de Waze, tandis qu’une entreprise qui débourse 30 000 dollars par mois pourra toucher jusqu’à 1,5 million d’utilisateurs de Waze.

Selon le site israélien Geektime.com relayé par AndroidPolice, Waze déploie une version « alpha » de l’application avec un mode sombre complet pour un groupe limité d’utilisateurs ; il s’agit d’une version spéciale de la version 4.78 avec une version du mode sombre que le public ne voit pas. Actuellement, le mode sombre de Waze ne couvre que la carte elle-même. Avec cette mise à jour, le mode sombre couvrira l’ensemble de l’application, y compris les paramètres et le reste de l’application.

Pour l’instant, la version « alpha » de la mise à jour est considérée comme boguée, ce qui indique que Waze et Google ont encore beaucoup de travail à faire avant la diffusion de la version finale de la mise à jour. En mode sombre, au lieu d’utiliser du texte sombre sur un fond blanc, on utilise du texte blanc sur un fond sombre. Cela évite aux utilisateurs d’être aveuglés par le fond blanc perçant, ce qui peut être dangereux lorsqu’on utilise l’application la nuit en conduisant.

Google a finalement commencé à diffuser une mise à jour complète du mode sombre de Google Maps plus tôt cette année après en avoir parlé pendant un an. Il n’y a donc aucune raison pour que Waze ne rejoigne pas son compagnon stable, et il le fera, une fois que les bogues de la version « alpha » auront été corrigées.

Waze toujours indépendant de Google

Waze affirme qu’elle ne proposera aucun réglage permettant aux cartes d’être sombres et à l’interface utilisateur d’être claire ou vice versa. Cette nouvelle intervient juste après que Waze ait lancé ce qu’il appelle l’expérience « Headspace », conçue pour réduire le stress au volant. Au lieu de l’icône automobile, l’utilisation de cette fonctionnalité vous montre dans une montgolfière pendant que vous écoutez l’un des cinq thèmes d’ambiance différents : Aware, Bright, Hopeful, Joyful, et Open.

Les conducteurs pourront également diffuser une liste de lecture Spotify personnalisée avec de la musique et du contenu provenant de la populaire application Headspace. Vous ne trouverez pas cela sur Google Maps, et vous ne verrez pas non plus la communauté que Waze a créée sur d’autres applications de navigation. Par le passé, Google et Waze ont tous deux déclaré qu’ils ne partageaient pas leurs données de trafic et, bien qu’appartenant à Google, Waze a agi comme s’il s’agissait toujours d’une société indépendante.

Waze dispose de son propre forum communautaire où les utilisateurs peuvent faire des suggestions. Vous pouvez installer l’application sur votre téléphone iOS ou Android en visitant respectivement l’App Store ou le Google Play Store.

Parmi les fonctionnalités vues sur Waze que les utilisateurs de Google Maps verront bientôt, il y a celle qui indiquera les péages que les conducteurs devront payer pour traverser les ponts et certaines routes. Les membres du programme preview de Google Maps ont reçu une enquête de Google pour déterminer la meilleure façon d’inclure cette fonctionnalité dans l’application.