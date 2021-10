Des photos divulguées montrent les AirPods Pro 2 et son boîtier de charge

Maintenant que Apple a dévoilé la troisième génération des AirPods avec une plus grande autonomie, un son amélioré (notamment Spatial Audio) et un nouveau design avec une tige plus courte, la prochaine étape est de présenter une suite à la version premium des écouteurs, les AirPods Pro. Ces derniers disposent de l’annulation active du bruit (ANC) et du mode transparence qui permet à l’utilisateur d’entendre les bruits ambiants qui seraient normalement bloqués par l’ANC.

Les AirPods Pro 2 pourraient être présentés par Apple l’année prochaine et, après le rétrécissement de la tige sur les AirPods de troisième génération, les AirPods Pro de seconde génération pourraient voir leur tige entière supprimée, selon Mark Gurman de Bloomberg. Mais ce n’est pas ce que l’on voit sur les photos qui montreraient la prochaine itération des écouteurs entièrement sans fil d’Apple.

La personne qui a remis l’image à MacRumors affirme qu’elle provient d’une « source interne d’Apple ». La seule différence entre les AirPods Pro réels et la photo révélant prétendument la suite est l’absence du capteur optique qui se trouve sous chaque écouteur. Étant donné qu’Apple a abandonné l’utilisation de capteurs optiques au profit d’un capteur de détection de la peau avec les AirPods 3, l’absence de capteur optique augmente la possibilité que la photo des AirPods Pro 2 soit authentique.

Alors que certains pourraient s’interroger sur les trous de haut-parleurs situés au bas de l’étui (ce qui serait un endroit inhabituel pour les trouver), la source a une réponse. On suppose que la mise à jour iOS 16 de l’année prochaine comprendra une nouvelle fonctionnalité offrant un support « Localiser » individuel pour les écouteurs AirPods Pro 2 et l’étui de transport. En sortant des trous de haut-parleurs situés au bas de l’étui, un son sera diffusé et aidera l’utilisateur à retrouver un étui de charge égaré.

La source rejette également la conception sans tige de Gurman pour les AirPods Pro 2 et affirme qu’une telle conception n’est pas près de voir le jour. Alors qu’Apple souhaiterait rendre le produit plus compact, se débarrasser complètement de la tige pourrait rendre trop difficile pour la société de trouver de l’espace pour tous les circuits nécessaires à la construction de l’appareil. Ainsi, alors qu’Apple aurait testé une version plus ronde et sans tige des AirPods Pro 2, l’idée devra très probablement être abandonnée.

De gros changements ?

On ne sait pas exactement quels changements Apple pourraient inclure avec les AirPods Pro 2, mais il s’agirait très probablement de changements internes tels qu’une batterie de plus grande capacité et éventuellement de nouvelles puces offrant une meilleure expérience audio. Un changement physique qui apparaît sur les photos est un support de sangle en métal sur le côté de l’étui de chargement auquel on pourrait attacher une sangle. Bien qu’Apple n’ait pas placé de support de sangle sur aucune autre itération de ses étuis de charge AirPods, il ne semble pas exagéré pour Apple d’inclure une telle caractéristique pour l’étui qui accompagnera les AirPods Pro 2 l’année prochaine.

Lorsque Apple a dévoilé la troisième génération des AirPods, elle a conservé les AirPods de deuxième génération comme modèle d’entrée de gamme au prix de 149 euros. Le prix des AirPods 3 est de 199 euros et celui des AirPods Pro de 279 euros. Lorsque les successeurs des AirPods Pro arriveront sur le marché, nous nous attendons à ce qu’ils remplacent complètement la version « Pro », soit au même prix, soit avec une légère hausse de prix.

Les photos n’ayant pas été confirmées comme authentiques par Apple, je vous recommande de les prendre avec des pincettes. Ce qui se passe généralement dans une situation comme celle-ci, c’est que le nombre de rendus, de photos et d’images de presse augmente de façon exponentielle à mesure que l’on se rapproche du lancement de l’appareil. Les AirPods Pro 2 ne devraient pas voir le jour avant mars prochain.