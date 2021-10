Le Galaxy S22 Ultra sera probablement compatible avec la recharge rapide de 45 W

Ces derniers temps, les rumeurs vont et viennent concernant la vitesse de charge de la variante la plus haut de gamme de la série de smartphones Galaxy S22 de Samsung. Au début, on pensait que ce modèle et le Galaxy S22+ offriraient une charge plus rapide que la génération actuelle, qui plafonne à 25W, mais cela aurait été contredit par une autorité de régulation.

Ice Universe, une source assez connue dans le secteur, est toujours catégorique : le Galaxy S22 Ultra va au moins se vanter de la charge rapide à 45 W. Il réaffirme que le smartphone sera équipé d’une solide batterie d’une capacité de 5 000 mAh, et qu’il ne faudra que 35 minutes pour une charge de 70 %.

Bien que cela place l’aspirant Galaxy Note sous un jour légèrement positif, cela ne représente pas vraiment une évolution significative de la part de Samsung. Cette même batterie de 5 000 mAh et ce combo de charge de 45W ont été vus pour la dernière fois sur le Galaxy S20 Ultra de 2020. En d’autres termes, Samsung n’a pas fait de réel pas en avant, allant au-delà de ce qu’elle propose depuis presque deux ans maintenant.

S22 Ultra 45W 5000 mAh

35 min 70 % —Ice universe (@UniverseIce) October 23, 2021

Étant donné le passif de Samsung avec les batteries, il est presque compréhensible qu’elle soit plus prudente sur ce composant particulier sur ses smartphones. Cependant, une demi-décennie s’est écoulée depuis l’infortuné Galaxy Note 7, et l’entreprise ne semble toujours pas disposée à aller de l’avant. Heureusement pour Samsung, elle n’est pas seule, puisque ni Apple ni Google ne semblent vouloir opter pour une recharge ultra-rapide.

Un design carré

En outre, il a également partagé des images de protections en verre trempé qui sont destinées au smartphone, qui pointent à nouveau vers un design carré, inspiré du Galaxy Note 21. En revanche, les Galaxy S22 et S22+ sont susceptibles d’avoir des coins arrondis.

Il n’y a pas que la face avant du smartphone qui va faire peau neuve. Le Galaxy S22 Ultra abandonnera probablement la bosse de la caméra pour des capteurs placés individuellement. Cela donnera à l’arrière un aspect plus soigné et permettra à l’appareil de perdre un peu de poids. Cela ne veut pas dire qu’il sera plus léger que le S21 Ultra, qui pèse 227 g. Cette décision aidera plutôt Samsung à faire en sorte que l’appareil ne devienne pas plus volumineux après l’ajout d’un emplacement dédié pour le S Pen.

Ce changement pourrait faire du Galaxy S21 Ultra le meilleur téléphone de 2022.

Le haut de gamme pour 2022 ?

Les rapports indiquent que le Galaxy S22 Ultra aura un écran de 6,8 pouces et une découpe plus petite que le S21 Ultra pour la caméra frontale. L’ensemble de la caméra arrière est susceptible d’avoir un capteur de 108 mégapixels, un capteur ultra-large de 12 mégapixels, deux caméras de téléobjectif de 12 mégapixels, un système autofocus laser, et un flash LED.

Comme c’est devenu la norme pour les flagships Samsung, certaines variantes recevront le SoC Snapdragon 898 de Qualcomm et le reste sera alimenté par le Exynos 2200. Samsung devrait lever le rideau sur la nouvelle série au début de l’année prochaine.