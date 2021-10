Des rendus révèlent à quoi pourrait ressembler la série Samsung Galaxy Tab S8

Selon les rumeurs, Samsung devrait dévoiler la prochaine génération de la série Galaxy Tab S8 au début de l’année prochaine. Samsung a lancé les appareils Galaxy Tab S7 et S7+ en août de cette année et il est logique que les successeures arrivent un an plus tard. Une nouvelle fuite provenant de Zouton révèle le design de la prochaine Galaxy Tab S8 et nous indique certaines des spécifications que nous pouvons nous attendre à voir sur les nouvelles tablettes phares.

La nouvelle série Galaxy Tab S8 sera dotée d’un cadre fin et d’un écran massif. La caméra frontale sera intégrée au centre du bord d’écran droit, et l’arrière recevra une configuration à double caméra. Nous pouvons clairement voir quelques lignes d’antenne qui courent le long du haut et du bas, et le port USB-C sera placé sur le bas.

La fuite révèle que la Galaxy Tab S8 aura un grand écran LCD de 11 pouces avec une résolution de 2 560 x 1 600 pixels avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La tablette pèsera 504 grammes et aura une épaisseur de seulement 6,24 mm. Les présumées mesures de 253,75 x 165,30 x 6,24 mm sont pratiquement identiques à celles de la Tab S7, de sorte que la nouvelle tablette pourrait avoir la même taille (et s’adapter aux mêmes étuis et accessoires).

Cela va à l’encontre de ce que nous avons précédemment entendu, une rumeur suggérant une taille d’écran de plus de 12 pouces pour une résolution de 2 960 x 1 848 pixels.

Elle sera alimentée par le chipset Snapdragon 888 5G de Qualcomm que l’on trouve dans la plupart des meilleurs smartphones de 2021 qui ne sont pas fabriqués par Apple, ce qui suggère que Samsung avait l’intention de lancer la tablette cette année ou ne se soucie pas du fait que la puce soit légèrement dépassée au moment de son potentiel lancement en janvier ou février. En ce qui concerne la mémoire, elle disposerait d’au moins 8 Go et de 128 Go de stockage flash. La capacité de la batterie serait de 8 000 mAh, et supporterait jusqu’à 45W de charge rapide.

Un lancement en début d’année

On ne sait pas encore combien coûtera la Galaxy Tab S8 standard, mais à en juger par la Galaxy Tab S7 5G, qui coûte 1 200 euros, le prix pourrait être similaire, en supposant que vous choisissiez la variante 5G.

La Galaxy Tab S8 était censée être lancée en 2021, mais la pénurie de puces qui frappe l’ensemble du marché l’affecte également, et la dernière rumeur est que la tablette a été repoussée à 2022. Si Samsung finit par lancer la tablette S8 au début de l’année 2022, elle se trouvera en bonne compagnie, avec le Galaxy S21 FE et le Galaxy S22 également attendus au même moment. Samsung pourrait très bien se retrouver avec une gamme plus solide que celle prévue initialement.