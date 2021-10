iFixit a démonté la chiffonnette d’écran d’Apple à 25 euros

Je ne peux pas dire que je m’attendais à ce qu’il y ait plus de nouvelles concernant la chiffonnette d’écran à 25 euros d’Apple, mais nous y voilà. Non seulement iFixit lui a donné le traitement de démontage et un score de réparation (peut-être légèrement ironique), mais il est apparemment devenu l’un des produits les plus difficiles à obtenir d’Apple. Et oui, je parle encore de la chiffonnette conçue pour nettoyer les écrans de vos appareils. Dans la même veine que les mèmes que la chiffonnette a inspirés, l’inspection et le démontage de l’accessoire par iFixit ont un ton humoristique.

Comme annoncé depuis quelques jours, le carré de tissu de 6,3 pouces de côté est maintenant en rupture de stock, et le site Web d’Apple indique que vous n’obtiendrez pas la chiffonnette avant 10 à 12 semaines, ce qui signifie qu’elle sera livrée entre le 7 et le 21 janvier 2022. Si vous commandez à peu près n’importe quelle configuration du nouveau MacBook Pro de 14 ou 16 pouces avec lequel la chiffonnette a été lancée, vous recevrez votre ordinateur portable personnalisé au moins une semaine avant de recevoir votre tissu de nettoyage.

Cependant, malgré des délais de plus de 12 semaines, un responsable anonyme d’Apple a déclaré au New York Times que la société n’était « pas surprise » par la forte demande pour cet accessoire à 25 euros qui est « très efficace » dans son travail :

Un responsable d’Apple a déclaré dans une interview, à la condition que le New York Times ne la cite pas ou ne l’identifie pas, que la société n’était pas surprise par la demande pour la chiffonnette. Le responsable a déclaré que la chiffonnette était très efficace et avait été conçue pour être spéciale, y compris une couleur gris clair personnalisée. Apple a indiqué que la chiffonnette était faite de microfibres non tissées, mais a refusé de donner plus de détails.

iFixit n’a pas de page dédiée à la chiffonnette, donc vous devrez passer par un tas de détails ennuyeux sur le MacBook Pro pour voir les résultats. iFixit révèle qu’il s’agit en fait de deux morceaux de tissu collés ensemble et utilise même un microscope pour le comparer à une bonne vieille microfibre. Le démontage est bref (évidemment, il s’agit littéralement d’un chiffon), mais vaut le coup d’œil.

0 sur 10 !

Mais quand on le compare à la capacité de réparation réellement décente (pour Apple, du moins) du nouveau MacBook Pro, la chiffonnette obtient une décevante note de 0/10 pour avoir distrait l’équipe d’iFixit. C’est vraiment dommage, car si vous coupez accidentellement le vôtre en morceaux comme l’a fait iFixit, vous devrez attendre quelques mois pour obtenir un remplacement.

Enfin, si vous aviez besoin d’une raison supplémentaire pour consulter l’article d’iFixit, sachez qu’il contient l’une des références les plus drôles à American Psycho. Chapeau bas, iFixit, pour nous avoir fourni quelque chose d’amusant à regarder pour le weekend.