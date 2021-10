OPPO pourrait lancer son smartphone pliable dès novembre

OPPO est également pressenti pour annoncer sa nouvelle série Reno 7 en Chine le mois prochain. La société pourrait annoncer son tout premier smartphone pliable aux côtés du smartphone de milieu de gamme. La gamme comprendrait le Reno7, le Reno7 Pro et le Reno7 Pro+. Ces modèles sont susceptibles d’être équipés respectivement des puces Dimensity 920, Dimensity 1200 et Snapdragon 888.

En dehors des composants internes véloces, il serait équipé d’un capteur Sony IMX766 de 50 mégapixels à l’arrière. Il serait doté d’un capteur d’empreintes digitales sur le côté de l’appareil et embarquera une batterie « d’au moins » 4 500 mAh qui va offrir la charge filaire rapide de 65 W . On ne sait pas si l’appareil disposera d’un écran à l’extérieur.

Les premières rumeurs concernant le smartphone pliable d’OPPO ont commencé plus tôt cette année. Depuis lors, certaines des spécifications évoquées par la rumeur ont fuité. Le smartphone pliable serait doté d’un design analogue au Galaxy Z Fold 3 et le Huawei Mate X2 avec un écran pliable vers l’intérieur .

Plus tôt ce mois-ci, nous avons entendu que OPPO développe un concurrent du Samsung Galaxy Z Fold 3 . Maintenant, un informateur chinois sur Weibo a révélé que nous pourrions voir le premier smartphone pliable de OPPO dès le mois prochain , c’est-à-dire en novembre 2021. Cependant, pour le moment, la source n’a pas précisé si OPPO le commercialiserait comme le OPPO Fold ou non.