L’iPhone SE 3 arrivera au premier trimestre 2022 avec le design de l’iPhone XR

Selon les rumeurs, le tout nouvel iPhone SE 3 (2022) coûterait 499 euros en Europe . L’appareil serait doté de l’impressionnant dernier chipset A15 Bionic de 5 nm, et il n’aurait probablement qu’une seule caméra à l’arrière, vraisemblablement le même capteur principal que sur la série iPhone 13. Avec une puissance brute, une connectivité 5G standard, un écran de 6,1 pouces arborant une grande encoche, mais des bords fins, et une reconnaissance par empreintes digitales, un iPhone SE (2022) à 500 euros semble clairement être une chimère.

Il y a également des rumeurs selon lesquelles l’appareil pourrait utiliser une encoche. Cependant, il ne serait pas doté d’un capteur de reconnaissance faciale Face ID. Au lieu de cela, il déplacerait la fonction de reconnaissance d’empreintes digitales Touch ID sur le côté, un peu comme ce que nous avons vu sur les iPad. Le smartphone ne serait pas non plus doté d’un écran OLED, mais probablement d’un écran IPS Liquid Retina. On ne sait pas encore si la taille de l’écran restera à 6,1 pouces comme sur l’iPhone XR, ou si Apple diminuera la taille en faveur de la portabilité.

Bien sûr, certaines personnes ont été agréablement surprises par le prix raisonnable et le puissant processeur de l’appareil de 4,7 pouces largement mis à niveau, tandis que beaucoup d’autres ont déploré cette taille d’écran dépassée, les larges bords d’écran, l’unique caméra arrière et l’absence de technologie de reconnaissance faciale.