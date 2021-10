Vous n’êtes pas éligible pour Windows 11 ? Windows 10 November 2021 Update arrive

Si votre PC est l’un des nombreux à ne pas pouvoir exécuter officiellement Windows 11, alors vous devriez vous préparer à la prochaine grande mise à jour de Windows 10. Microsoft vient d’annoncer qu’elle prend les dernières mesures et se prépare à lancer la mise à jour Windows 10 November 2021 Update.

Cette prochaine version de Windows 10 a subi plus de 5 mois de tests avec les membres Windows Insider, et est maintenant dans ses phases finales. Il n’y a pas de grandes fonctionnalités qui l’accompagnent, mais Microsoft note que la build 19044.1288 est la build finale de la mise à jour November 2021 Update.

Microsoft a également publié des fichiers ISO pour ceux qui sont prêts à installer proprement la version quasi finale de la dernière mise à jour de Windows 10 pour l’année 2021. Et pour les membres Windows Insider, toute personne inscrite dans le canal Release Preview et qui n’est pas en mesure d’exécuter Windows 11 peut trouver November 2021 Update aujourd’hui en allant dans « Paramètres > Mise à jour et sécurité > Windows Update » et en choisissant de télécharger et d’installer Windows 10, version 21H2.

Windows 10 November 2021 Update est davantage destinée aux entreprises et à « la productivité, la gestion et la sécurité », selon Microsoft.

La mise à jour ajoute la prise en charge des normes WPA3 H2E à Windows 10 pour une sécurité Wi-Fi renforcée, Windows Hello for Business qui simplifie les modèles de déploiement sans mot de passe, et la prise en charge du calcul GPU dans le Windows Subsystem for Linux (WSL).

Pas une mise à jour majeure

Les nouvelles d’aujourd’hui sont centrées sur les bêta-testeurs de Windows Insider, mais il ne devrait pas s’écouler trop de temps avant que tous les autres ne voient la mise à jour Windows 10 November 2021 Update. Elle est livrée comme un patch de sécurité de routine, et ne devrait pas prendre trop de temps à installer. On ne sait toujours pas quand une date de sortie officielle sera annoncée, mais la mise à jour de l’année dernière, November 2020 Update, est arrivée le 20 octobre.

Microsoft a mentionné qu’elle s’engageait à publier des mises à jour et des correctifs pour Windows 10 jusqu’en 2025. Il n’est pas clair si Windows 10 verra certaines des plus grandes fonctionnalités de Windows 11, ainsi que des remaniements plus importants, mais une chose confirmée pour Windows 10 est le nouveau Microsoft Store.

À en juger par le passé, maintenant que la dernière mise à jour de Windows 10 pour 2021 est presque terminée, vous pouvez vous attendre à ce que Microsoft envisage de publier une autre mise à jour au printemps. Windows 10 est réglé pour des mises à jour deux fois par an, mais il a été confirmé que Windows 11 est sur un calendrier d’une fois par an.