Les casques Kraken V3 de Razer offrent un nouveau look, un son raffiné et l’un vibre !

Le Kraken V3 HyperSense et le Kraken V3 Pro sont deux des nombreux produits annoncés par Razer lors de son événement annuel RazerCon. La société a également présenté des composants pour PC pour la toute première fois, et a lancé le masque Zephyrus, qui a fait ses débuts au CES. Cela fait un moment que Razer n’avait pas revisité sa gamme de casques Kraken, mais ces améliorations donnent l’impression que l’attente en valait la peine. J’ai hâte d’essayer ces casques, en particulier le Pro.

Les versions Hypersense et Pro prennent en charge des zones d’éclairage RVB réglables grâce au logiciel Synapse de Razer, et elles prennent également en charge Razer Chroma, ce qui vous permet de les synchroniser avec vos autres périphériques. Tous les modèles sont livrés avec un filtre anti-vent pour le micro, prenant quelques notes du Razer Blackshark V2 — l’un des meilleurs casques de jeu que vous pouvez acheter.

Il s’agit du seul modèle sans fil de la gamme Kraken, et Razer affirme qu’il peut durer jusqu’à 44 heures lorsque l’haptique et l’éclairage sont désactivés . Si vous les activez, l’autonomie tombe à 11 heures à peine. Après tout, c’est un casque qui peut vibrer sur votre tête.

Le Kraken V3 Pro arrivera à une date ultérieure, mais il est livré avec une gamme étendue de fonctionnalités. En plus du HyperSense, le modèle Pro prend en charge le fonctionnement sans fil avec un PC, une PlayStation ou une Nintendo Switch, et il est livré avec un microphone supercardioïde détachable, qui a une portée plus ciblée où il capte le son. Il est également livré avec des coussinets d’oreille en similicuir au lieu de ceux en tissu.

La différence entre le Kraken V3 HyperSense et le Kraken V3 est l’intégration de l’HyperSense. Les deux modèles disposent des mêmes haut-parleurs en titane TriForce de 50 mm, du son spatial THX et d’un microphone cardioïde détachable.

Si avoir mal à la tête pendant que vous jouez n’est pas votre tasse de thé, ne vous inquiétez pas : le Nari vous permettait de désactiver l’HyperSense dans le logiciel Synapse de Razer, et le Kraken V3 HyperSense va encore plus loin. Il comprend un bouton qui vous permet de régler l’intensité du feedback, y compris de le désactiver .

