Google invite Apple à adopter la messagerie RCS et propose de l’aider à la mettre en place sur les iPhone

Apple est connue pour garder sa plateforme de messagerie iMessage au sein de son propre écosystème, empêchant les utilisateurs de l’obtenir sur des plateformes tierces. Toutefois, le premier vice-président d’Android, Hiroshi Lockheimer, vient d’inviter le géant de Cupertino à adopter le système de communication riche (RCS) pour la messagerie afin « d’arranger les choses ».

Le géant de Mountain View a également proposé d’aider Apple à adopter le RCS sur les iPhone.

Pour ceux qui l’ignorent, RCS est un système de messagerie de nouvelle génération qui permet aux utilisateurs d’envoyer non seulement des messages texte, mais aussi des photos haute résolution, des paiements, des lieux et des fichiers depuis l’application de messagerie par défaut d’un appareil. Google a poussé le client RCS et l’a déjà intégré dans son application de messagerie sur Android.

Cependant, la société veut faire de RCS le système de messagerie standard sur tout appareil mobile à l’avenir. C’est pourquoi elle a conclu des accords avec divers opérateurs pour faire de RCS la norme dans les smartphones Android, à partir de l’année prochaine.

Maintenant, avant de faire de RCS le client standard de messagerie sur toutes les plateformes, Google veut également faire adhérer Apple. Ainsi, après la publication d’une nouvelle indiquant que le célèbre golfeur professionnel Bryson DeChambeau interrompt les discussions de groupe iMessage avec des bulles vertes, le compte officiel d’Android sur Twitter a comparé les bulles vertes d’iMessage (qui apparaissent pour les expéditeurs qui envoient des messages à partir d’appareils non iPhone) à la célèbre veste verte des Masters.

Suite à cela, Hiroshi Lockheimer, SVP d’Android, a retweeté le tweet d’Android en disant que « les discussions de groupe n’ont pas besoin de se briser de cette façon ». Lockheimer a également ajouté un jeu de mots subtil lié à RCS, en disant « qu’il existe une solution vraiment claire ». Vous pouvez consulter les tweets ci-joints juste en dessous.

💚 Group chats don’t need to break this way. There exists a Really Clear Solution. Here’s an open invitation to the folks who can make this right: we are here to help. 💚💙 https://t.co/4P6xfsQyT0

