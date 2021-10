Voici comment le curseur de la souris interagit avec l’encoche sur le MacBook Pro 2021

C’est la première fois qu’Apple ajoute une encoche sur le MacBook Pro, et donc, après l’événement de lancement, les utilisateurs sur Twitter et Reddit se sont demandés : comment cela affecte-t-il l’interface utilisateur de macOS Monterey ? Comment le curseur interagit-il avec l’encoche sur le MacBook Pro ? Eh bien, voici une réponse.

Sur ses derniers MacBook Pro 2021 dotés de puces Apple M1 Pro ou M1 Max , Apple a étonnamment introduit une encoche sur ses MacBook Pro 2021 analogue à celle de sa populaire gamme d’iPhone avec une webcam 1080p améliorée et sans la technologie Face ID. Étant donné que nous n’avons jamais eu d’encoche sur un Mac, il y a quelques questions sur la façon dont macOS gère l’encoche, et plus précisément, comment le pointeur de la souris le fait.