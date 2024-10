iOS 18.1 arrive la semaine prochaine : Apple Intelligence et AirPods transformés en aides auditives !

Apple s’apprête à déployer iOS 18.1, la première mise à jour majeure d’iOS 18, qui apportera enfin les fonctionnalités d’intelligence artificielle Apple Intelligence promises lors de la WWDC en juin dernier.

Selon le Wall Street Journal et The Verge, iOS 18.1 sera disponible la semaine prochaine, confirmant ainsi l’annonce d’Apple d’un lancement avant la fin du mois.

iOS 18.1, iPadOS 18.1 et macOS Sequoia 15.1 intégreront les premières fonctionnalités d’Apple Intelligence, notamment :

Améliorations de l’écriture : correction automatique, grammaire, orthographe et texte prédictif.

Nettoyage des photos : suppression des doublons, captures d’écran et images floues.

Résumés de notifications : pour une meilleure gestion des notifications.

iOS 18.2, qui devrait suivre en décembre, sera une mise à jour plus importante en ce qui concerne Apple Intelligence, avec notamment des fonctionnalités comme l’intégration de ChatGPT et la génération de Genmoji.

Des AirPods Pro 2 transformés en aides auditives

Une mise à jour du firmware des AirPods Pro 2 permettra de les utiliser comme aides auditives pour les personnes souffrant de perte auditive légère à modérée. Ces fonctionnalités font partie de la nouvelle approche d’Apple en matière de santé auditive, qui vise à fournir une approche globale de la prévention, de la sensibilisation et de l’assistance auditives.

D’autres fonctionnalités sont attendues, notamment la détection de l’apnée du sommeil pour l’Apple Watch Series 10 et l’Apple Watch Ultra 2, l’intégration de TikTok avec Apple Music et des corrections de bugs.

Déploiement progressif d’Apple Intelligence

Les fonctionnalités d’Apple Intelligence seront déployées progressivement via de futures mises à jour logicielles, avec notamment des améliorations de Siri, de nouvelles capacités de création d’images, l’intégration de ChatGPT et une sécurité renforcée. Apple Intelligence sera compatible avec la série iPhone 16, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max.

Avec iOS 18.1, Apple tient ses promesses en matière d’intelligence artificielle et offre aux utilisateurs une expérience mobile plus personnalisée et plus intuitive.

C’est une grande nouvelle pour les utilisateurs d’Apple qui attendent que leurs appareils bénéficient des nouvelles fonctionnalités d’Apple Intelligence. Je suis également curieux de voir comment les nouvelles fonctionnalités d’aide auditive des AirPods Pro 2 fonctionnent dans la pratique. L’ouverture de la puce NFC de l’iPhone aux développeurs tiers pourrait également donner lieu à de nouvelles applications et intégrations intéressantes. Dans l’ensemble, il semble que la semaine prochaine sera chargée pour Apple avec la sortie d’iOS 18.1, du nouveau firmware des AirPods Pro 2 et potentiellement de nouveaux Mac.