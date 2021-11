Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro : voici l’autonomie des batteries

Le très attendu Google Pixel 6 est enfin là, son lancement a été diffusé dans d’un événement officiel de Google ce mardi 19 octobre. Bien qu’il y ait eu peu de choses laissées à l’imagination avec toutes les fuites qui ont couru ces derniers mois, il n’y avait aucun moyen d’être pleinement convaincu de chaque détail jusqu’à ce que nous effectuions réellement une prise en main avec des tests standardisés complets.

L’un des facteurs les plus importants qui peuvent faire ou défaire la décision d’un potentiel client d’acheter un smartphone est, naturellement, l’autonomie de la batterie — vous voulez être sûr que le smartphone sera capable de suivre le rythme de votre style de vie, sans manquer d’énergie au milieu d’une journée chargée.

Alors que mon test du Google Pixel 6 est prévu pour la semaine prochaine pour vous donner une image parfaite de ce à quoi vous devez vous attendre en matière d’autonomie de la batterie (parmi toutes les autres choses), je peux seulement vous dire ce qui a été annoncé lors du livestream du lancement officiel du Pixel 6, et ce qui a été mis en place sur la page des spécifications du Pixel 6 chez Google.

Autonomie de la batterie du Google Pixel 6

Le plus petit modèle de la série de deux, le Pixel 6, est officiellement annoncé comme arborant une « autonomie de plus de 24 heures ». Jusqu’à présent, nous n’avons pas vu un véritable smartphone grand public durer beaucoup plus que cela pour l’utilisateur lambda. L’iPhone 13 Pro Max est sorti avec l’une des plus grandes batteries à ce jour, avec une autonomie maximale d’une journée et demie pour les utilisateurs, peut-être un peu conservateurs — donc 24 heures et plus pour un flagship avec un écran d’une résolution full HD+ de 6,4 pouces de Google n’est pas à prendre à la légère.

Avec le Pixel 6, Google promet des performances 80 % plus rapides que celles du Pixel 5 grâce à sa puissante nouvelle puce Tensor, mais en même temps, d’importantes mesures de préservation de la batterie ont été prises pour que son cycle de charge soit le plus long possible (comme le taux de rafraîchissement variable de l’écran qui peut descendre jusqu’à 10 Hz contre 90 Hz).

Alors que le mode d’alimentation Batterie adaptative donne la priorité à vos applications préférées et prolonge l’autonomie en coupant l’utilisation excessive de l’énergie, Google propose également une option d’économie de batterie extrême — qui peut maintenir votre Pixel 6 sous tension pendant une durée maximale de 48 heures.

Les chiffres officiels sont de 4 614 mAh de puissance pour le modèle Pixel 6. À titre de référence, l’iPhone 13 a une batterie d’une capacité d’environ 3 227 mAh. En utilisant la charge sans fil rapide de Google, le Pixel 6 se chargera à 50 % en seulement 30 minutes environ.

Autonomie de la batterie du Google Pixel 6 Pro

Le « premier véritable flagship » de Google, le Pixel 6 Pro, dispose d’une batterie encore plus impressionnante. Son grand écran LTPO de 6,7 pouces d’une résolution Quad HD+ est alimenté par une énorme batterie d’une capacité de 5 003 mAh. Google dit avoir équipé le modèle haut de gamme Pixel 6 de la plus grande batterie jamais logée dans un smartphone Pixel à ce jour, et les chiffres ne semblent certainement pas mentir.

Le Pixel 6 Pro dispose également d’un taux de rafraîchissement variable pour aider à préserver l’autonomie de la batterie, sauf que celui-ci va de 10 Hz jusqu’à 120 Hz.

La batterie de 5 003 mAh, selon Google, tout comme le Pixel 6, offre également une autonomie de plus de 24 heures. Il reste à voir dans quelle mesure la consommation d’énergie accrue due à la plus grande taille de l’écran est compensée par la plus grande batterie lors des tests pratiques.

Les spécifications plus particulières de la batterie, comme les temps spécifiques de streaming vidéo et de lecture audio par exemple, ne font pas partie des détails publiés jusqu’à présent par Google. Cependant, ces informations sont également appelées à sortir un jour ou l’autre, dès que nous mettrons la main sur la série Google Pixel 6 et mettrons les deux modèles à l’épreuve pour vous. Nous vous promettons de ne pas omettre un seul détail !