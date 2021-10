La première vidéo de déballage du Pixel 6 révèle le contenu de la boîte

Tout semblant de secret entourant le Pixel 6 a maintenant été anéanti par une vidéo de déballage et quelques images de sa boîte (le tweet a depuis été supprimé). Grâce à la prévisualisation de Google, aux affichages dans les boutiques outre-Atlantique et aux diverses publicités, nous savons très bien à quoi ressemble le smartphone et la société nous a également dit que ses nouveaux fleurons seront expédiés sans chargeur. Ce que les nouvelles images et la vidéo révèlent, c’est le contenu de la boîte.

La variante en question est le Pixel 6 dans le coloris Sorta Seafoam. Tout d’abord, il n’y a pas de chargeur dans la boîte cette année. La boîte est livrée avec un câble USB-C vers USB-C et un adaptateur Quick Switch pour le transfert de données. Il semble également que Google ait inclus une protection d’écran analogue à du papier qui garantit que l’écran de 6,4 pouces est exempt de rayures lorsqu’il déballé.

Il semble également y avoir les fiches techniques habituelles et — espérons-le — un bel autocollant du logo « G », mais qui reste dans la boîte pendant la vidéo.

Les images qui ont fuité sont en accord avec les rumeurs qui indiquent que le modèle standard a un écran de 6,4 pouces. Le smartphone dispose d’un bloc de caméra à doubles capteurs, avec un capteur principal de 50 mégapixels et un capteur ultra-large de 12 mégapixels. Il est apparemment équipé d’une batterie d’une capacité de 4 614 mAh.

Nous avons également vu une vidéo de prise en main du Pixel 6 Pro, mais il s’agissait apparemment d’une unité PVT. Néanmoins, elle était apparemment assez proche de la version finale et a fourni un bon aperçu de l’appareil. La variante Pro dispose apparemment d’un écran plus grand de 6,7 pouces et elle a également un capteur photo téléobjectif en plus des deux autres mentionnés ci-dessus. Il est équipé d’une batterie d’une capacité de 5 003 mAh.

Des flagships qui restent abordables

Selon une nouvelle fuite, le Pixel 6 de 128 Go coûtera 649 euros en Europe, tandis que le Pixel 6 Pro sera vendu au prix de 899 euros. C’est beaucoup moins que ce qui était initialement prévu, et aussi beaucoup plus abordable que les appareils phares des entreprises rivales.

Le Pixel 6 Pro pourrait également être incroyablement léger pour un flagship. Google s’est également engagé à offrir un impressionnant support logiciel pour ses smartphones haut de gamme et a également fabriqué la puce Tensor pour les appareils. En bref, il semble bien qu’ils soient parmi les meilleurs smartphones de 2021.

La série Pixel 6 sera officiellement présentée ce soir à 19 heures, et sera apparemment mise en vente vers la fin du mois.