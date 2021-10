Les schémas de la série Galaxy S22 révèlent un changement de nom

Bien qu’il y ait déjà eu de nombreuses fuites concernant la série de smartphones Galaxy S22 de Samsung, il y a encore pas mal de pièces qui manquent au puzzle. La conception de la caméra du Galaxy S22 Ultra est l’un des plus grands points d’interrogation, mais il semble qu’il y ait encore de la place pour la spéculation sur les Galaxy S22 et Galaxy S22+.

Cette dernière fuite apporte encore plus de confusion et probablement un peu de sens aussi, avec un léger changement de nom qui pourrait expliquer la curieuse direction que Samsung prend pour les smartphones l’année prochaine.

La série Galaxy S a connu une ironie du choix depuis que Samsung a commencé à lancer trois modèles. Bien que cela ait offert aux consommateurs plus d’options, cela a pu également entraîner plus de confusion et moins de confiance dans l’achat du modèle parfait pour leurs besoins et leurs budgets. L’année prochaine, Samsung proposera toujours trois smartphones Galaxy S, mais un changement de nom d’un modèle pourrait en dire long sur la nouvelle stratégie de l’entreprise.

L’informateur @FrontTron révèle les schémas qui, à leur tour, notent les dimensions du Galaxy S22, du Galaxy S22 Pro et du Galaxy S22 Ultra. Oui, le « modèle du milieu » de la série est étiqueté Galaxy S22 Pro dans la fuite plutôt que le Galaxy S22+ qu’il a porté pendant des années.

Your first look at… S22 (Rainbow) Series

dimensions and S-Pen slot + buttons + slot positions overview pic.twitter.com/XfBgnhcdRk — Tron ❂ (@FrontTron) October 16, 2021

Il pourrait s’agir d’une simple erreur, mais un si petit changement de nom est en fait très logique étant donné ce que nous avons entendu jusqu’à présent.

Une gamme plus claire

D’une certaine manière, il trace une ligne plus claire entre le Galaxy S22 Pro/Plus et le Galaxy S22 Ultra. Ce modèle Pro est simplement la version plus grande et éventuellement mieux équipée du Galaxy S22. Il ne s’agit pas d’une solution intermédiaire entre le modèle de base et le modèle Ultra.

Cela permet au Galaxy S22 Ultra d’être très différent des deux autres. Comme le montre le schéma de dénomination, le plus grand des trois est également visuellement distinct, ressemblant davantage à un smartphone Galaxy Note qu’à un Galaxy S. Malheureusement, le schéma ne met pas fin au débat sur la bosse de la caméra, sinon qu’il aura une silhouette en forme de P.