Les Pixel 6 et Pixel 6 Pro rivaliseront enfin avec les iPhone en matière de mises à jour d’OS

Google revient sur le marché des flagships cette année avec le lancement des Pixel 6 et Pixel 6 Pro le 19 octobre. Les appareils seront alimentés par le processeur Tensor de Google, qui est pressenti pour offrir des améliorations de la caméra qui peuvent rivaliser avec les meilleurs smartphones du marché. La gamme Pixel 6 rivalisera également avec les iPhone en termes de nombre de mises à jour du système d’exploitation.

Comme vous le savez peut-être, le Pixel 6 de Google sera lancé dans quelques jours. En fait, nous savons presque tout sur l’appareil, grâce à de nombreuses fuites et rumeurs au cours des derniers mois. Maintenant, la plus récente fuite sur le Pixel 6 offre de la clarté sur le nombre de mises à jour de l’OS et de correctifs de sécurité auxquels vous pourriez vous attendre si vous prévoyez d’acheter un Pixel 6 ou 6 Pro plus tard cette année.

Aujourd’hui, SnoopyTech affirme que le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro recevront 4 mises à jour du système d’exploitation Android et 5 ans de correctifs de sécurité.

Pixel 6 gets 4 OS Upgrades and 5 Years of Security Patches —Snoopy (@_snoopytech_) October 13, 2021

Puisque le Pixel 6 exécutera Android 12 hors de la boîte, vous pourriez vous attendre à ce que l’appareil obtienne officiellement jusqu’à la mise à jour Android 16 et une année supplémentaire de correctifs de sécurité. Au cas où vous l’ignoriez, les smartphones Pixel offrent généralement 3 ans de mises à jour d’OS et de sécurité.

À bien des égards, Google a pris du retard dans le jeu du support logiciel, il est donc agréable de les voir revenir avec une nouvelle référence pour que les fabricants Android puissent se mesurer.

Mieux que Samsung

Si cette rumeur se reflète dans la réalité, Google détrônera Samsung qui offre actuellement 4 ans de mises à jour de sécurité sur certains appareils Galaxy. Et puisqu’il s’agit d’un smart Pixel, vous obtiendrez des mises à jour logicielles et de sécurité opportune dès qu’elles seront disponibles. Ce ne sera pas le cas avec Samsung ou d’autres fabricants de smartphones, car ils ont besoin de temps pour rendre leurs surcouches comme One UI 4.0 prêtes pour la nouvelle mise à jour Android.

Rassurez-vous, l’attente autour des Pixel 6 va bientôt prendre fin puisqu’il seront dévoilés le 19 octobre. Les appareils pourraient être mis en vente à partir du 28 octobre et seront probablement vendus aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie, en France, en Allemagne, au Japon et à Taïwan.