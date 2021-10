Qualcomm n’accepte pas que le Pixel 6 soit équipé de la puce Tensor

Google a en quelque sorte rompu avec Qualcomm et le fabricant de puces basé à San Diego ne le prend visiblement pas bien. Les Pixel 6 et Pixel 6 Pro – les futurs smartphones phares de Google qui seront officiellement annoncés le 19 octobre — seront alimentés par la puce Tensor maison et non par un processeur Snapdragon. Peut-être pour montrer son mécontentement, Qualcomm a opté pour le mème du « red flag ».

Les utilisateurs des réseaux sociaux ont transformé l’expression « red flag », qui est utilisée pour indiquer un potentiel problème, en un mème et diverses entreprises se sont également jointes à la fête.

Saisissant l’occasion, Qualcomm a également envoyé un tweet, et il semble que la société pointe du doigt Google pour avoir fabriqué ses propres puces pour smartphones au lieu de s’en tenir aux SoC Snapdragon comme l’a identifié Android Central.

“We’ve decided to make our own smartphone SoC instead of using Snapdragon” 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 — Snapdragon (@Snapdragon) October 13, 2021

Il ne cible probablement pas Samsung, car le géant sud-coréen est dans le domaine des puces depuis longtemps et une bonne partie de ses smartphones sont encore alimentés par des puces fabriquées par Qualcomm, bien que cela puisse changer dès l’année prochaine.

Le Pixel 5a de milieu de gamme qui est sorti il n’y a pas si longtemps emploie une puce Snapdragon. Le Pixel 5 de l’année dernière était équipé d’une puce Qualcomm de milieu de gamme et la décision de Google a apparemment été partiellement influencée par le fait que les prix des puces Snapdragon ont augmenté.

Tensor pourrait ne pas être aussi rapide que les puces phares de Qualcomm

Google n’a pas révélé grand-chose sur les spécifications et s’est contenté de dire que le Tensor s’appuiera sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique pour offrir une expérience personnalisée et renforcer des fonctions comme l’appareil photo et la reconnaissance vocale, et qu’il s’améliorera avec le temps.

Selon les rumeurs, il a été co-développé avec Samsung et sera fabriqué en utilisant le processus de 5 nm de la société. La puce comporte apparemment les cœurs de CPU d’Arm de l’année dernière et les résultats des benchmarks suggèrent qu’elle ne sera pas en mesure de battre les puces haut de gamme actuelles et à venir.

Selon les documents de presse qui ont fuité, la puce est 80 % plus rapide que le Snapdragon 765G 5G de milieu de gamme qui équipe le Pixel 5.

L’utilisation d’une puce maison donnera également à Google un plus grand contrôle sur les mises à jour logicielles. Selon une nouvelle rumeur, le Pixel 6 bénéficiera de 4 mises à jour du système d’exploitation et de 5 ans de support de sécurité. La plupart des fournisseurs Android, d’autre part, fournissent deux mises à jour du système d’exploitation et trois ans de support de sécurité.

Cela fera du Pixel 6 une alternative viable aux iPhone d’Apple et contribuera à le pousser vers le haut du classement des meilleurs smartphones de l’année. La puce phare actuelle de Qualcomm, le Snapdragon 888, est capable de prendre en charge quatre mises à jour Android et quatre ans de correctifs de sécurité.