Twitter teste un moyen plus facile de passer au fil chronologique inversé

Twitter teste actuellement une nouvelle option qui permettra aux utilisateurs de passer plus facilement à une chronologie inversée des tweets des profils qu’ils suivent, ce qui fait partie des principales demandes des utilisateurs de Twitter depuis longtemps.

Actuellement, lorsque vous appuyez sur l’icône à trois étoiles en haut de votre flux pour basculer entre le flux d’accueil (qui trie les tweets pour vous) et le flux le plus récent (qui les affiche dans l’ordre chronologique inverse), un petit menu s’affiche et vous invite à basculer vers le flux que vous n’utilisez pas.

Cependant, pour certains utilisateurs d’iOS, lorsque vous appuyez sur l’icône à trois étoiles, Twitter teste de nouveaux onglets Accueil ou Derniers en haut de votre écran. Évidemment, techniquement, n’a rien de nouveau.

Voici à quoi ressemblera ce changement, selon Twitter. Si vous avez épinglé des listes, les onglets devraient vous sembler familiers :

Top Tweets first or latest Tweets first? We’re making it easier to switch between the two timelines and know which one you’re scrolling.

Now testing with some of you on iOS: swipe between “Home” and “Latest” on the Home tab to choose which Tweets you see first. pic.twitter.com/LoyAN4cONu

—Twitter Support (@TwitterSupport) October 12, 2021