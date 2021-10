Le casque VR HTC Vive Flow fait l’objet de fuites quelques heures avant sa révélation

Un autre détail révèle potentiellement que le HTC Vive Flow est en grande partie autonome. Les rapports de tests Wi-Fi semblent être inclus dans le dossier de la FCC, afin de s’assurer que la portée Wi-Fi est dans les limites légales. Il semble également utiliser un adaptateur 802.11 ac, ou Wi-Fi 5 , alors que le Wi-Fi 6 est déjà disponible. Cet adaptateur Wi-Fi le rend très différent des autres casques VR dédiés, qui ont tendance à utiliser une forme de Bluetooth et non le Wi-Fi.

Et, en raison de son apparence, le Vive Flow ne semble pas avoir une sangle qui prend toute la tête de l’utilisateur. En fait, il semble utiliser des branches analogues à celles de lunettes, ce qui pourrait signifier qu’il est beaucoup plus léger et compact que tout autre casque avant lui. Le prix annoncé est de 499 dollars .

HTC a prévu de sortir un nouveau casque VR depuis un certain temps maintenant, et il semble que leur nouveau produit vient d’être divulgué avant l’annonce officielle par la firme taïwanaise.