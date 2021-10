Une fuite révèle de fantastiques capacités de batterie du Pixel 6 et du Pixel 6 Pro

Avec le Pixel 6, et le Pixel 6 Pro qui devraient tous deux être dévoilés dans une semaine, il y a de plus en plus de fuites permettant de comprendre ce que Google essaie d’accomplir avec sa nouvelle série de flagships. C’est une question légitime à se poser étant donné que depuis le Pixel original jusqu’à la série Pixel 3, les smartphones décevaient dans leur positionnement sur le marché.

En d’autres termes, les smartphones Pixel n’étaient pas des concurrents aux flagships de Samsung et Apple, et cela était censé changer lorsque Google a commencé à travailler sur la gamme Pixel 4. Il devait être un véritable concurrent avec sa technologie de reconnaissance faciale Face Unlock et les contrôles gestuels Motion Sense alimentés par laser. Sauf que la gamme Google a trop promis et n’a pas tenu ses promesses. Et après la sortie d’un discret Pixel 5, nous revoilà avec le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro.

Peut-être que Google a appris une chose ou deux au fil des ans. Les photos des batteries des Pixel 6 et Pixel 6 Pro tweetées par Alex Dobie d’Android Central montrent que les capacités des batteries des Pixel 6 et Pixel 6 Pro sont respectivement de 4 616 mAh et 5 003 mAh. Comparez cela avec la batterie de 4 008 mAh qui alimentait le Pixel 5 de l’année dernière et on peut déjà se réjouir sur le papier.

Not a whole lot of new stuff in those leaked Pixel 6 repair guide, but:

—Battery photos confirm 4614mAh + 5003 mAh capacities for P6 + P6 Pro respectively

—GIFs of touch panel calibration process for both phones gives a good idea of relative bezel size pic.twitter.com/YwckMrjZwU —Alex Dobie (@alexdobie) October 10, 2021

Maintenant, vous pourriez vous dire que le taux de rafraîchissement de 90 Hz (120 Hz sur le Pixel 6 Pro) et la connectivité 5G vont fortement influer sur l’autonomie de la batterie ? Eh bien, il semble que la nouvelle gamme Pixel 6 emploiera un fond de panier LTPO qui permettra au taux de rafraîchissement de varier en fonction du contenu visionné à l’écran. Autrement dit, seuls les jeux vidéo et autres animations obtiendront le taux de rafraîchissement le plus rapide sur chaque smartphone, tandis que le contenu statique comme les textes et les e-mails fera baisser fortement le taux de rafraîchissement.

Vivement le 19 octobre !

En outre, selon les derniers tweets du populaire @evleaks, le Pixel 6 standard serait proposé dans les teintes Kinda Coral, Sorta Seafoam et Stormy Black. Le modèle Pro sera disponible quant à lui disponible dans les coloris Sorta Sunny, Cloudy White et Stormy Black.

Quoi qu’il en soit, nous en saurons plus mardi prochain, le 19 octobre, lorsque Google présentera la série Pixel 6 !