La Google Pixel Watch potentiellement retardée ?

La mystérieuse et insaisissable Google Pixel Watch pourrait être retardée, selon un tweet de Max Weinbach. « Comme il y a 6 mois, on m’a dit qu’elle arrivait, mais qu’elle pourrait être retardée en fonction de la disponibilité des puces », a écrit Weinbach sur Twitter, indiquant également que la Pixel Watch pourrait être annoncée lors du prochain événement Pixel le 19 octobre avec une date de sortie ultérieure, ou retardée jusqu’à l’année prochaine.

Les rumeurs concernant la Pixel Watch circulent sur le Web depuis des années et la seule fuite que nous ayons eue jusqu’à présent provient de Jon Prosser en avril dernier. Prosser a posté un tas de photos de conception de la Pixel Watch, montrant un design élégant et arrondi (sans aucun bord), et ce qui ressemblait à une couronne rotative.

En 2018, Miles Barr, directeur de l’ingénierie de Wear OS chez Google, a déclaré lors d’une interview que Google n’avait pas l’intention de sortir une smartwatch. « Pour penser à une montre à taille unique, je ne pense pas que nous en soyons encore là », a déclaré Barr. « Nous nous concentrons sur nos partenaires pour le moment ». Puis les choses se sont compliquées lorsque le célèbre @evleaks a publié sur Twitter que la Pixel Watch est en fait en cours de développement.

Trois ans plus tard, et nous voilà avec un tas de fuites contradictoires. Plus tôt ce mois-ci, @AppleLe257 a publié un tweet indiquant que la Pixel Watch sera dévoilée lors de l’événement Made By Google 2021, le 19 octobre.

Le plus étrange, c’est que même si nous sommes habitués aux fuites technologiques ces dernières années, il semble que la Google Pixel Watch soit extrêmement mystérieuse. On ne sait rien, ou presque, de la potentielle montre connectée de Google.

Une montre extrêmement mystérieuse

Les rendus publiés par Prosser sont assez basiques et suggèrent une façade en verre 2,5 D avec un cadre métallique et une couronne semblable à celle de l’Apple Watch sur le côté droit du châssis. Il y a pas mal de bracelets sur les photos (environ 20 bracelets prévus, selon Prosser), ce qui est à l’unisson avec l’accent mis par Google sur la personnalisation dans Android 12 et le Pixel 6.

Il n’y a aucune information sur la puce à l’intérieur de la Pixel Watch, mais certaines rumeurs affirment que Google veut mettre un chipset personnalisé à l’intérieur, un peu comme la puce Tensor dans les smartphones Pixel 6. Il n’y a aucune preuve à l’appui de cette affirmation, si ce n’est une rumeur concernant une puce de gestion de l’alimentation appelée Blackghost, qui ne peut pas être trouvée sur les SoC Snapdragon Wear.

Selon Prosser, Google prévoit un lifting majeur de l’interface utilisateur de la Pixel Watch. Cela s’inscrit dans la lignée de la conception Material You que Google tente d’adopter (et y ressemble aussi). Le prix et la date de sortie de la PIxel Watch restent cependant un mystère. La seule raison pour laquelle Google retarde la sortie de la Pixel Watch pourrait être la pénurie de puces qui sévit dans le secteur. Étant donné que l’appareil est en développement depuis plus de 3 ans maintenant, il serait étrange de penser que Google a des problèmes de logiciel ou de matériel, ou qu’il y a une sorte d’incertitude de conception.