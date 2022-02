Microsoft travaille sur une nouvelle application inter-plateforme Defender pour Windows, Android et iOS

Néanmoins, l’application Microsoft Defender n’est qu’une ébauche pour l’instant, et Microsoft ne l’a même pas encore officiellement annoncée. Nous pouvons nous attendre à ce que Microsoft nous en dise plus sur cette nouvelle application dans un proche avenir proche.

L’application pourrait permettre aux utilisateurs de voir un aperçu de tous les systèmes de sécurité sur leurs appareils connectés et pourrait bien fonctionner avec l’application Votre téléphone de Microsoft. En revanche, elle pourrait ne pas remplacer l’application Windows Security qui existe actuellement et qui permet aux utilisateurs de modifier leurs paramètres de sécurité.

L’application se présente sous la forme d’un paquet de 12 Mo et vous pouvez dès à présent la télécharger et l’installer depuis le Microsoft Store sur un PC ou un ordinateur portable compatible Windows 11. Cependant, il semble que Microsoft Defender ne permette pour l’instant qu’aux utilisateurs de Microsoft 365 d’utiliser toutes ses fonctionnalités. J’ai essayé de connecter mon compte Microsoft standard à la preview de Defender et un message d’erreur s’est affiché.