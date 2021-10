Le Pixel 6 serait 80 % plus rapide que le Pixel 5, grâce à la puce Tensor de Google

Il y a quelques jours, la populaire source Evan Blass a divulgué ce qui semble être le matériel marketing officiel pour les très attendus Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Et aujourd’hui, il est de retour avec du contenu de presse supplémentaire, qui provient à l’origine du revendeur basé au Royaume-Uni, Carphone Warehouse Limited.

Les images confirment largement ce que Google et les fuites ont déjà divulgué. Les smartphones sont alimentés par Tensor, la première puce que Google a fabriquée pour les smartphones. Elle est fortement axée sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique, et selon les images marketing qui ont fuité, la puce vous permettra de traduire des messages et des vidéos sans connexion Internet.

Selon les tests de l’entreprise, la puce offre des performances 80 fois plus rapides que le Pixel 5, qui était alimenté par le Snapdragon 765G 5G de Qualcomm, une puce de milieu de gamme. Bien que cela soit certainement prometteur, la véritable comparaison sera avec les processeurs phares de Samsung et Qualcomm, et les benchmarks qui ont fuité indiquent qu’il ne sera même pas aussi rapide que les puces premium actuelles, sans parler de la prochaine génération.

Sans surprise, Google fait également étalage des prouesses de traitement d’image de la puce, qui, en conjonction avec le nouveau matériel, fera probablement du duo Pixel 6 l’une des meilleures gammes de photophones de l’année.

(for when these inevitably get pulled down) pic.twitter.com/EhETg34Pcn —E (@evleaks) October 9, 2021

Un meilleur photophone de l’année ?

Le Pixel 6 dispose un nouveau capteur principal de 50 mégapixels qui peut capturer 150 % de lumière en plus que le Pixel 5. Il s’agirait d’un capteur de 1/1,12 pouce fabriqué par Samsung avec des pixels de 1,4 micron. À titre de comparaison, le Pixel 5 est équipé d’une caméra principale plus petite de 1/2, 55 pouces et de 12,2 mégapixels. Le capteur principal est accompagné d’un capteur ultra-large, qui a apparemment une résolution de 12 mégapixels. Le Pixel 6 Pro dispose également d’un troisième capteur — un téléobjectif de 48 mégapixels avec un zoom optique 4x et un Super Res Zoom 20x.

Le Pixel 6 Pro devrait se vanter d’une caméra frontale de 12 mégapixels, et le communiqué de presse d’aujourd’hui a révélé que c’est un capteur ultra-large avec un champ de vision de 94 degrés.

Les capteurs de l’appareil photo sont aidés par diverses fonctions alimentées logicielles, comme Magic Eraser pour effacer les objets et les personnes indésirables, et le mode Portrait pour estomper l’arrière-plan.

Des spécifications phares

Le Pixel 6 arbore un écran de 6,4 pouces à taux de rafraîchissement élevé (censé être à 90 Hz) et le Pro dispose d’un écran LTPO de 6,7 pouces à 120 Hz, ce qui signifie que le taux de rafraîchissement est dynamique et qu’il changera automatiquement en fonction du contenu affiché pour préserver l’autonomie de la batterie.

Les appareils se targuent d’une protection IP68 contre l’eau et la poussière et leurs écrans sont protégés par un verre Gorilla Glass Victus de Corning.

Google affirme apparemment que le Pixel 6 offre une autonomie de toute une journée, qui peut être étendue jusqu’à deux jours avec l’économiseur de batterie extrême. La batterie serait de 4 620 mAh et elle supportera la charge de 30W, mais vous devrez acheter le chargeur séparément. Google a également fabriqué un nouveau support de charge sans fil pour les smartphones. Avec le nouveau Pixel Stand, vous serez en mesure de charger sans fil le Pixel 6 jusqu’à 21 W, et le Pro à 23 W. Le Pixel 6 Pro aurait une batterie de 5 000 mAh et Google affirme qu’elle devrait être bonne pour plus d’une journée. Selon la fuite, il ne faudra que 30 minutes pour une demi-charge et le smartphone dispose également d’une fonctionnalité Battery Share avec laquelle elle peut charger d’autres appareils.

Contrairement au Pixel 5 de l’année dernière, les nouveaux smartphones prennent en charge le déverrouillage du visage. Le matériel montre également la nouvelle interface Android 12, notamment le widget At A Glance qui affiche intuitivement juste l’information dont vous avez besoin. Google s’est également engagé à fournir au moins 5 ans de mises à jour logicielles.

Ce n’est plus qu’une question de jours avant que Google ne lance officiellement la tant attendue série Pixel 6. Les smartphones seraient mis en vente vers la fin du mois, après un événement d’annonce le 19 octobre. Le prix débutera à 649 euros.