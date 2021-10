Avec Big Moments, Google veut afficher les informations de dernière minute

La recherche Google n’est peut-être pas le premier endroit où vous pensez vous rendre lorsque vous souhaitez consulter les principales actualités du jour. Cependant, Google aimerait que cela change. La filiale d’Alphabet travaille à la mise au point d’un moyen d’afficher des informations plus opportunes lorsqu’un utilisateur cherche des informations sur des sujets tels que les matchs sportifs, les remises de prix et les catastrophes naturelles.

Twitter, quant à lui, a su attirer les téléspectateurs à la recherche d’une couverture en direct des nouvelles de dernière minute. Lors de tels événements, toute personne disposant d’un smartphone peut devenir un photojournaliste partageant des vidéos et des sons en direct de la scène. En 2015, Google et Twitter ont conclu un accord qui a élevé les tweets en tête des résultats de recherche Google pour les requêtes liées aux nouvelles de dernière minute. Aujourd’hui, Google aimerait ressembler davantage à Twitter, rapporte Bloomberg.

Au sein de l’entreprise, l’initiative de Google s’appelle Big Moments et est encore considérée comme une expérience. En tant que tel, Google ne dit pas exactement comment elle pourrait afficher les tweets couvrant les nouvelles de dernière minute à l’avenir. Un petit groupe au sein de l’équipe de recherche de Google travaille sur Big Moments et l’incapacité de Google Recherche à afficher des informations de dernière minute pertinentes lors de l’attaque du Capitole américain et des manifestations de Black Lives Matter a incité les membres de l’équipe de recherche de Google à chercher des moyens de corriger la situation.

« Nous expérimentons continuellement des moyens de faire en sorte que les personnes qui consultent Google puissent trouver les informations les plus fiables et les plus récentes lorsqu’elles en ont besoin », a déclaré un porte-parole de Google dans un communiqué. « Toute fonctionnalité ou amélioration de nos systèmes est soumise à un processus rigoureux de test et d’évaluation pour s’assurer qu’elle apporte de la valeur aux gens ».

Au début de l’année dernière, lorsque la pandémie de la COVID-19 a commencé à faire parler d’elle presque tous les jours, Google a revu son format de recherche afin que les vidéos et les données provenant des autorités médicales ressortent davantage dans les résultats. C’est ce que Google aimerait faire pour d’autres événements d’actualité. Pourtant, Google affirme qu’il n’est pas un éditeur et qu’il doit être considéré comme une plateforme.

Encore une fonctionnalité en test

Les changements que Google souhaite apporter à la recherche incluent l’ajout d’un contexte historique à une histoire. En outre, Google ajouterait à un événement d’actualité des informations qu’il n’inclut pas déjà, comme la mise à jour en temps réel du nombre de décès et de blessures les plus récents liés à un événement d’actualité. Actuellement, les personnes intéressées par l’actualité se tournent vers Google Recherche une fois l’événement terminé, au lieu de se rendre sur l’application pendant que l’événement se déroule.

Twitter s’est imposé comme l’un des sites les plus visités lors d’un événement d’actualité, au moment où il se déroule. Comme mentionné précédemment, l’efficacité de Twitter en matière d’informations de dernière minute tient en partie à la possibilité de publier en quelques secondes des vidéos en direct de la scène d’un événement, ce qui permet aux personnes proches de l’événement d’obtenir des informations actualisées. Google espère rattraper Twitter avec Big Moments, qui est dirigé par Elizabeth Reid, un cadre supérieur qui a pris la tête des expériences de recherche en avril.

Big Moments utilisera des algorithmes pour prendre des décisions éditoriales au lieu de faire appel à des rédacteurs humains. Selon le SearchEngine Journal, l’utilisation d’algorithmes pour gérer l’actualité en temps réel sera un grand défi pour Google, en particulier pour les sujets « polarisants ». Google est déjà attaqué pour avoir fait preuve de partialité dans certains résultats de recherche et devra probablement faire face à davantage de critiques sur la scène de l’actualité.

Selon The Information, Google a déjà testé les Big Moments dans les résultats de recherche en direct. Google doit encore effectuer d’autres tests avant de lancer officiellement cette fonctionnalité.