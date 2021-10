La Pixel Watch et le Pixel Fold pourraient faire leurs débuts aux côtés du Pixel 6

C’est désormais officiel : Google dévoilera la série Pixel 6 le 19 octobre prochain. Plus tôt dans la semaine, des images de presse officielles du smartphone très attendu ont été partagées par Evan Blass, montrant le nouveau Pixel Stand, et les accessoires que Google annoncera avec la série Pixel 6.

Maintenant, une rumeur affirme que Google annoncera également son premier smartphone pliable, Pixel Fold, et sa toute première smartwatch, Pixel Watch, lors de l’événement de lancement du Pixel 6.

Made By Google 2021 has been announced for October 19th.

Pixel 6

Pixel Watch

Pixel Fold

Nest Speakers Possible

Pixel Tablet? pic.twitter.com/C9j3BzMuhJ — Al (@AppleLe257) October 5, 2021

La fuite, partagée par AI sur Twitter, prétend que Google annoncera la Pixel Watch, le Pixel Fold, et les nouvelles enceintes Nest lors de l’événement du 19 octobre. La source affirme également que Google pourrait également annoncer la Pixel Tablet bien que cela semble peu crédible.

Bien qu’il soit surprenant que Google annonce ses nouveaux Fold et Watch lors de l’événement, surtout pendant la pénurie de puces et pendant la pandémie où il y a très peu de presse physique présente à l’événement, des fuites à la fois du Pixel Fold et de la Pixel Watch ont fait surface de temps en temps sur la toile ces derniers mois.

Plus tôt cette année, le populaire Jon Prosser a laissé échapper la Pixel Watch. Bien qu’il n’ait pas eu de bons antécédents en matière de fuites de smartwatch (il suffit de voir avec l’Apple Watch Series 7) cette année, Prosser a montré une smartwatch ronde de Google fonctionnant sous le nouveau Wear OS. Cependant, aucune suite n’a été donnée à cette rumeur jusqu’à présent. Mais ce dont nous avons entendu parler, c’est du Google Pixel Fold.

Un Pixel Fold beaucoup discuté

Ross Young, un analyste spécialisé dans les écrans, a évoqué pour la première fois la possibilité d’un Pixel Fold cette année lorsqu’il a mentionné le nom du Pixel 6 dans un tweet. Il a affirmé que le Pixel pliable sera livré avec un écran pliable de 7,57 pouces à 120 Hz provenant de Samsung. Le mois dernier, XDA a testé Android 12.1 qui a montré que Google travaille à affiner Android pour les appareils pliables. Toutes ces rumeurs s’accumulent et suggèrent que nous pourrions voir un smartphone pliable de Google cette année. Mais, Google dévoilera-t-elle ces produits le 19 octobre ? Seul le temps nous le dira.

Pensez-vous que Google annoncera la Pixel Watch et le Pixel Fold lors de l’événement de lancement du Pixel 6 ?