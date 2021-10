L’iPhone 14 pourrait conserver son encoche pendant une année supplémentaire

Alors que les propriétaires d’Android peuvent préférer le design sans encoche de certains des meilleurs smartphones Android, il est clair que l’encoche n’a pas entravé les ventes d’Apple de manière sérieuse. En fait, la société a vendu plus de smartphones que jamais, car de plus en plus de clients optent pour des iPhone, avec ou sans encoche.

Il existe des raisons à la fois pratiques et liées à l’image de marque pour qu’Apple conserve l’encoche plutôt que d’opter pour un écran poinçonné. Le système de caméra True Depth nécessite un espace physique si Apple a l’intention de conserver Face ID. Oui, Apple pourrait faire un compromis sur ce point et finalement passer à un capteur d’empreintes digitales sous l’écran, mais pourquoi le ferait-elle ?

Le rapport provient d’un compte Weibo repéré par MacRumors. Ce même compte avait déjà prédit l’annonce de l’iPad de 9e génération lors de l’événement California Streaming d’Apple, ce qui lui a valu une certaine crédibilité. En cela, Apple ne va pas troquer l’encoche contre un poinçon comme rapporté précédemment, mais elle va la rétrécir davantage . L’iPhone 13 est déjà sorti avec une encoche plus petite que l’iPhone 12, et poursuivre dans cette direction n’est pas étonnant.

L’ iPhone 14 d’Apple aurait été équipé d’un écran poinçonné, selon les rapports de Ming-Chi Kuo et du plutôt fiable Jon Prosser. Alors que c’était prévu, un nouveau rapport indique qu’ il est peu probable que l’iPhone 14 conserve l’écran poinçonné et qu’il conservera l’encoche à la place.