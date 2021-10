L’iPhone 13 Pro a des composants plus onéreux que le Galaxy S21+ vendu au même prix

Samsung semble facturer une plus grande marge sur ses smartphones phares de la série Galaxy S21 qu’Apple sur sa dernière gamme d’iPhone 13. TechInsights a démonté l’iPhone 13 Pro 256 Go et a découvert que non seulement son coût de fabrication est plus élevé que celui de son prédécesseur, mais qu’il coûte également plus cher à fabriquer que le Galaxy S21+.

Selon la société de rétro-ingénierie, l’iPhone 13 Pro est équipé d’une RAM LPDDR4X (6 Go) au lieu de la nouvelle variante LPDDR5. À première vue, l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro semblent utiliser le même GPU. Apple a déclaré que les modèles standard sont dotés d’un GPU à 4 cœurs et que les Pro ont été équipés d’un GPU à 5 cœurs.

L’iPhone 13 est doté d’une caméra large de 1,7 µm, ce qui signifie que ses pixels sont plus grands que ceux de l’iPhone 12, qui sont de 1,4 µm. Le modèle Pro est doté d’une caméra large de 1,9 µm de pixels, contre 1,4 µm de pixels pour son prédécesseur.

La série d’iPhone 13 a une encoche plus petite que la gamme de l’année dernière, et le démontage de TechInsights nous montre comment cela a été réalisé.

L’iPhone 13 Pro se vend 1,9 fois plus cher que son prix de fabrication.

L’iPhone 13 Pro a été équipé d’une puce, d’une mémoire NAND et d’un sous-système d’affichage plus onéreux, et le coût du boîtier principal a également augmenté. C’est pourquoi il est apparemment plus cher à fabriquer que l’iPhone 12 Pro. Pour être précis, les matériaux et les composants nécessaires à la fabrication de l’iPhone 13 Pro coûtent 570 dollars. Cette estimation n’inclut probablement pas les autres coûts tels que les logiciels, la propriété intellectuelle, la main-d’œuvre et l’expédition.

Apple vend le smartphone à partir de 1 099 dollars – 1 159 euros en France. Cela signifie que le prix de vente est 1,9 fois le coût de fabrication. Pour l’iPhone 12 Pro, le coût des éléments s’élevait à 548 dollars.

Les éléments nécessaires à la fabrication du Galaxy S21+ de 256 Go, doté de 8 Go de RAM et vendu 1 049 dollars – 1 109 euros, ont coûté 508 dollars. Le prix final représente un peu plus du double du coût des composants.

D’après les informations dont nous disposons, Samsung semble gagner à peu près autant d’argent qu’Apple, en ce qui concerne les ventes d’unités. Bien que cette stratégie fonctionne pour Apple et que l’iPhone 13 soit apparemment en passe de devenir le meilleur smartphone de l’année, Samsung devrait idéalement la reconsidérer avec des ventes décevantes pour ces derniers flagships.