Amazon travaillerait sur un réfrigérateur connecté pour suivre vos aliments et habitudes

Selon des sources citées par BusinessInsider, Amazon travaille sur un réfrigérateur connecté qui suivra les aliments que vous stockez et vous aidera à commander rapidement des remplacements lorsque les stocks sont épuisés. Ce réfrigérateur utiliserait une partie de la technologie utilisée dans les magasins Amazon Go.

Sous le nom de code Project Pulse, le réfrigérateur est construit par la même équipe qu’Amazon Go, avec l’aide supplémentaire de membres des équipes Amazon Lab126 et Amazon Fresh. Amazon travaillerait sur ce produit depuis deux ans et aurait consacré 50 millions de dollars par an à son développement.

L’appareil comprendra plusieurs caméras et utilisera la technologie de vision par ordinateur pour suivre ce qui est stocké à l’intérieur. La technologie de base est la même que celle utilisée pour la fonction « Just Walk Out » d’Amazon Go, qui permet aux clients de retirer des articles des rayons d’un magasin physique et de passer la porte, en sachant que leur compte Amazon sera débité en conséquence.

En plus de suivre les stocks actuels, le réfrigérateur surveillera les habitudes d’achat des utilisateurs au fil du temps pour faire des suggestions. Des notifications peuvent être envoyées aux utilisateurs pour les informer de l’épuisement des réserves, et le réfrigérateur peut également proposer des suggestions de recettes utilisant des ingrédients dont la date d’expiration est proche.

Lorsque vous serez prêt à consommer davantage de nourriture, l’appareil vous permettra de commander directement auprès de Whole Foods, propriété d’Amazon, ou d’Amazon Fresh. Et comme on peut s’y attendre, l’équipe qui travaille sur le produit pourrait inclure le support d’Amazon Alexa, mais les sources indiquent que ce support n’est pas la plus haute priorité.

Un réfrigérateur très cher

Amazon ne fabriquera pas les réfrigérateurs elle-même. Elle cherche plutôt un partenaire de fabrication, et la source indique que certaines réunions avec des entreprises d’électroménager très en vue ont déjà eu lieu. Les réfrigérateurs connectés ne sont pas une idée nouvelle. Samsung et LG ont tous deux proposé des appareils capables d’identifier les aliments, de se connecter à des assistants numériques comme Bixby et, dans certains cas, de commander facilement davantage de produits d’épicerie. Si elle travaille vraiment sur un réfrigérateur, la valeur ajoutée d’Amazon serait son réseau d’épiceries et le travail déjà effectué pour ses Amazon Go.

On s’attend à ce que le réfrigérateur soit très cher, et il ciblera d’abord les ménages à hauts revenus. Amazon s’attend toutefois à ce que le prix baisse au fil du temps, ce qui permettra au produit d’atteindre un marché plus large. Cela dit, les sources de BusinessInsider ont précisé que le projet pourrait encore être annulé avant que le réfrigérateur n’arrive sur le marché.