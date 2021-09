Xiaomi Civi, une nouvelle série de smartphones lancée

Après avoir lancé la série Xiaomi 11T sur le marché mondial récemment, Xiaomi a dévoilé une nouvelle gamme de smartphones étonnants en Chine aujourd’hui. Baptisé Xiaomi CIVI, l’appareil est doté de caractéristiques haut de gamme comme un écran 120 Hz, un puissant processeur Snapdragon, etc. Avec le CIVI, le géant chinois a également lancé la Xiaomi Watch Color 2 avec un cadran circulaire et plus de 100 modes d’entraînement.

Le Xiaomi CIVI est équipé d’un écran OLED Full HD+ de 6,5 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. L’appareil est assez fin et l’écran est incurvé sur les côtés. Il a un look presque sans bords, et il est livré avec une découpe dans le haut de l’écran pour loger la caméra frontale de 32 mégapixels.

À l’arrière, le Xiaomi CIVI est équipé de trois caméras, dont un objectif principal de 64 mégapixels, une caméra ultra-large de 8 mégapixels avec un FOV de 120 degrés et un capteur macro de 2 mégapixels. De plus, la caméra frontale de 32 mégapixels est équipée d’un objectif Samsung GD1 qui offre des fonctions de selfie intéressantes, comme un double flash LED doux, des capacités de mise au point automatique et une technologie de renouvellement de la peau basée sur l’intelligence artificielle qui efface les taches et les imperfections sur le visage.

Sous le capot, le smartphone intègre le processeur de milieu de gamme compatible avec la 5G, le Snapdragon 778G de Qualcomm. Il s’agit d’un chipset basé sur la technologie de 6 nm qui équipe le dernier iQOO Z5 5G. Le chipset est associé à une mémoire vive LPDDR4x de 12 Go et à une capacité de stockage UFS 3.1 de 256 Go. Il y a également une batterie d’une capacité de 4 500 mAh avec un support pour la charge rapide de 55 W à l’intérieur de l’appareil.

Il prend également en charge les réseaux 5G, le Wi-Fi 802.11ax et la technologie Bluetooth 5.2. En outre, il y a un capteur d’empreintes digitales à l’écran, un port USB-C et une prise audio de 3,5 mm également. Le CIVI fonctionnera sous MIUI 12.5, basé sur Android 11, prêt à l’emploi. Il existe trois variantes de couleur de l’appareil, à savoir bleu clair, noir brillant et rose.

Xiaomi Watch Color 2

Maintenant, pour en venir à la Xiaomi Watch Color 2, la nouvelle montre connectée est livrée avec un impressionnant design et un écran circulaire de 1,43 pouce, qui est plus grand que son prédécesseur. Il a un taux de rafraîchissement de 60 Hz et une densité de pixels 326 ppp qui est analogue à celui de la Amazfit GTR 2e.

En ce qui concerne les capteurs, la Xiaomi Watch Color 2 dispose d’un capteur de fréquence cardiaque prenant en charge le suivi de la fréquence cardiaque sur 24 heures. Il y a également un capteur SpO2 pour le suivi du niveau d’oxygène dans le sang. L’appareil peut également suivre le sommeil et fournir un rapport détaillé depuis l’application mobile compagnon.

En outre, la Watch Color 2 est dotée de 117 modes d’entraînement dédiés, dont la course, la randonnée, le yoga, le cyclisme et bien d’autres encore. De plus, les utilisateurs pourront recevoir des appels et installer des applications tierces sur la nouvelle montre Xiaomi.

En ce qui concerne la batterie, l’appareil loge une batterie d’une capacité de 470 mAh qui peut offrir une autonomie de 12 jours sur une seule charge. En outre, l’appareil est livré avec un support GPS à double fréquence et une résistance à l’eau de 50 m.

Prix et disponibilité

Maintenant, passons au prix, vous pouvez vérifier les prix de chacune des variantes de stockage du Xiaomi CIVI ci-dessous.

8 Go de RAM + 128 Go de stockage – 2 599 yuans (~ 345 euros)

8 Go de RAM + 256 Go de stockage – 2 899 yuans (~ 385 euros)

12 Go de RAM + 256 Go de stockage – 3 199 yuans (~ 425 euros)

Le prix de la Xiaomi Watch Color 2, quant à lui, est de 999 yuans (~ 135 euros). Les deux appareils sont actuellement exclusifs au marché chinois. On ne sait pas si Xiaomi lancera le CIVI et la Watch Color 2 sur le marché mondial et en Inde ou non.