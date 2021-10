Des rendus et des spécifications officiels des OnePlus Buds Z2 ont été publiés en ligne

La version Bluetooth est 5.2 avec une portée de 10 mètres et les codecs pris en charge seraient AAC et SBC. Ces écouteurs pourraient également être dotés du système ANC hybride.

OnePlus travaille apparemment sur la deuxième génération de ses OnePlus Buds Z, et les dernières fuites révèlent presque tout ce que vous devez savoir sur ces nouveaux écouteurs plus abordables. Plus tôt ce mois-ci, une fuite a dévoilé le design des prochains écouteurs abordables de OnePlus, les OnePlus Buds Z2 . Un nouveau rapport sur GizNext révèle maintenant la variante de couleur noire des écouteurs ainsi que les principales spécifications des Buds Z2.