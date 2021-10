La Moto Tab G20 est un surprenant retour sur le marché des tablettes

Motorola s’est efforcé de reconquérir sa position perdue sur le marché du mobile, principalement en l’inondant d’innombrables smartphones à presque tous les niveaux. Elle a même lancé deux (ou un et demi) smartphones pliables à clapet sous la marque RAZR. Ce qu’elle n’a pas encore fait, c’est son retour sur le marché des tablettes.

La nouvelle Moto Tab G20 est une tablette Android abordable avec un écran de 8 pouces, un processeur Helio P22T de MediaTek, 3 Go de RAM et 32 Go de stockage. Elle est disponible en précommande en Inde depuis le 2 octobre pour 10 999 Rs (environ 130 euros), et pour la plupart, les spécifications indiquent qu’il n’y a rien de spécial dans cette tablette.

Mais, la Moto Tab G20 marque le retour de Motorola dans le secteur des tablettes après des années d’absence.

Il y a dix ans, lorsque Google a publié la première version d’Android conçue pour fonctionner sur les tablettes et pas seulement sur les smartphones, Motorola a été la première entreprise à livrer une tablette avec Android 3.0 Honeycomb. La Motorola XOOM était en fait l’une des tablettes Android les plus visibles sur le marché. Bien sûr, à l’époque, il n’y avait que quelques grands noms sur ce marché, notamment les premiers modèles Galaxy Tab de Samsung.

Néanmoins, Motorola n’a proposé que quelques produits dérivés (comme la Motorola XYBOARD, au nom maladroit), et a fini par arrêter de vendre des tablettes au fil des différents changements de propriétaires (Google a racheté Motorola Mobility, puis l’a vendue à Lenovo).

Aujourd’hui, Lenovo, la société mère de Motorola propose une gamme de tablettes Android abordables, de milieu de gamme et haut de gamme. Je ne peux donc pas décider si c’est une décision surprenante ou évidente que la société utilise la marque Motorola pour un nouvel appareil abordable qui semble très analogue aux appareils existants comme la Lenovo Tab M8 HD et la Lenovo Tab M8 FHD.

Un retour sur le marché

La Moto Tab G20 a un écran LCD IPS de 8 pouces d’une résolution de 1 280 x 800 pixels, comme la Tab M8 HD, mais elle a la même mémoire vive, la même capacité de stockage et le même processeur que le modèle FHD. La bonne nouvelle est que la Tab G20 sera livrée avec Android 11, alors que les tablettes abordables de Lenovo sont toujours livrées avec Android 9.

Les autres caractéristiques comprennent une batterie d’une capacité de 5 100 mAh, des haut-parleurs stéréo avec un son Dolby Atmos, une prise audio de 3,5 mm, un port USB-C et un lecteur de carte micro-SD. Il y a une caméra arrière de 5 mégapixels avec autofocus et une caméra frontale de 2 mégapixels, et la Moto Tab G20 prend en charge le Wi-Fi 5 et le Bluetooth 5.0. Il est intéressant de noter que les images semblent montrer un emplacement pour une carte SIM, mais la seule version de la Moto Tab G20 annoncée jusqu’à présent n’est que Wi-Fi.

La filiale de Lenovo n’a pas encore dit si la tablette sera disponible sur le marché international ou s’il s’agit d’un produit uniquement pour l’Inde.