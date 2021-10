Les smartphones Pixel peuvent automatiquement enregistrer une vidéo en cas d’urgence

Cette fonction d’enregistrement vidéo comporte quelques mises en garde dont les propriétaires de Pixel doivent être conscients. Malgré les meilleurs algorithmes de Google, une vidéo de 45 minutes peut finir par être assez volumineuse, et vous aurez besoin à la fois d’un espace de stockage et d’une connexion Internet stable pour l’envoyer . L’enregistrement vidéo se poursuivra également jusqu’à ce qu’il atteigne la barre des 45 minutes, ou que l’utilisateur l’arrête manuellement. Dans certaines situations d’urgence, cela n’est pas toujours possible.

