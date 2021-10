Selon la rumeur, l’Apple Watch Series 7 sera livrée à la mi-octobre

Apple a été occupé à présenter de nouveaux smartphones, tablettes et wearables. L’un des appareils qui ont suscité l’intérêt de nombreuses personnes est l’Apple Watch Series 7. Malheureusement, lorsque Apple a annoncé sa nouvelle montre connectée, la seule estimation de livraison qu’elle a donnée était cet automne. En effet, si l’Apple Watch 7 a été dévoilée aux côtés de l’iPhone 13 et de l’iPad mini 6 à la mi-septembre, contrairement à ces derniers, les précommandes n’ont jamais été ouvertes et elle n’a pas encore été mise en vente. Nous attendons toujours des nouvelles officielles à ce sujet.

Une nouvelle rumeur a fait surface, affirmant que la nouvelle Apple Watch Series 7 commencera à être livrée à la mi-octobre, soit dans quelques semaines seulement.

La rumeur affirme également que les précommandes pourraient commencer dès la semaine prochaine. Si l’histoire se répète avec le lancement de la Series 7, la montre sera difficile à trouver sans précommande. En outre, il convient de souligner que la formulation de Prosser est assez incertaine, ce qui laisse de la place pour que l’Apple Watch Series 7 sorte plus tard.

La dernière Apple Watch est proposée en cinq couleurs d’aluminium différentes : vert, bleu, rouge, étoiles et minuit. Le prix de l’Apple Watch Series 7 commence à 429 euros. En outre, Apple proposera des versions en acier inoxydable et en titane. Pour tous ceux qui auraient manqué l’annonce de la Series 7, la principale caractéristique est un écran plus grand qui occupe une plus grande partie du cadran de la montre.

Les bords de cet écran sont 40 % plus fins que ceux de la Series 6. Son boîtier a également été affiné et l’écran est jusqu’à 70 % plus lumineux que celui de la Series 6. Lorsque la Series 7 sera lancée, elle sera équipée de watchOS 8 dès sa sortie de l’emballage. Cette nouvelle version du système d’exploitation permet au logiciel de tirer parti de l’écran plus grand.

Apple a amélioré l’autonomie

Bien que l’écran soit plus grand et que le boîtier ait été affiné, Apple promet que la Series 7 fonctionnera avec tous les bracelets Apple Watch actuellement disponibles.

L’un des inconvénients potentiels de tout wearable est l’autonomie de la batterie, et Apple a promis que son nouvel appareil a 18 heures d’utilisation par charge. Il se charge également plus rapidement grâce à un nouveau câble de charge USB-C qui promet une charge 30 % plus rapide. Une charge de 8 minutes promet suffisamment d’énergie pour 8 heures de suivi du sommeil.