Le Surface Duo 2 promet de bénéficier de 3 ans de mises à jour

Le Surface Duo 2 de Microsoft, fraîchement annoncée, continue de faire les gros titres, et cette fois, c’est pour ses mises à jour logicielles. Selon Android Authority, le Surface Duo 2 recevra trois ans de mises à jour logicielles. Un représentant de Microsoft a déclaré aux médias : « Nous nous engageons à fournir trois ans de mises à jour du système d’exploitation et de sécurité ».

Cela signifie que le Surface Duo 2 devrait recevoir les Android 12, 13 et 14. Bien que cela semble une excellente chose, Microsoft a promis les mêmes trois années de mises à jour de l’OS pour le dispositif Surface Duo, mais il attend toujours de recevoir Android 11.

De nouvelles informations sur Android 11 du Surface Duo ont également été partagées avec Android Authority. Microsoft publiera la mise à jour de l’OS « avant la fin de l’année ». Cependant, le calendrier du géant de la technologie est très préoccupant, car Android 12 fera ses débuts avant la fin de l’année également. Tout cela signifie que même après avoir reçu Android 11, le Surface Duo continuera à fonctionner avec un système d’exploitation obsolète, et qui sait quand Android 12 arrivera pour elle et son successeur.

Le nouvel appareil de Microsoft, qui ressemble à un smartphone, est doté de deux écrans de 5,8 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz qui sont maintenus ensemble par une charnière. Les écrans combinés mesurent 8,3 pouces. L’entreprise a résolu de nombreux problèmes liés au précédent appareil Surface Duo.

Pour commencer, elle a incrusté un bloc de caméra à triples capteurs à l’arrière. Le Surface Duo original n’a qu’une caméra à l’arrière. L’ancien appareil avait également une autonomie insatisfaisante, sa batterie d’une capacité de 3 577 mAh étant trop petite pour faire fonctionner les deux écrans suffisamment longtemps. Le nouveau Surface Duo 2 est doté d’une batterie d’une capacité de 4 449 mAh, ce qui devrait permettre aux utilisateurs de tenir toute la journée.

Un smartphone pas désuet au lancement

Une autre préoccupation concernant le Surface Duo était sa fiche technique. L’appareil a été qualifié de « trop cher » et « dépassé au lancement » par beaucoup. Le nouveau Surface Duo 2 résout ce problème en utilisant un processeur Snapdragon 888 couplé à 8 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage.

Mais, le Surface Duo 2 pourrait encore être qualifié de trop cher par beaucoup. Sa version de base avec 128 Go de stockage sera vendue au prix de 1 599 euros ce qui est un prix très élevé. Le plus grand concurrent du Surface Duo 2 est le Galaxy Z Fold 3 de Samsung, dont le prix est de 1 899 euros. Ce prix est plus élevé que celui du Surface Duo, mais cela ne signifie pas que le nouvel appareil de Microsoft sera un succès.