Vous devriez bientôt constater des améliorations dans les résultats de vos recherches sur Google

Les utilisateurs de Google vont bientôt adorer leur MUM. Bien sûr, si c’est le cas de la plupart des gens en traduisant littéralement le terme (maman), en ce qui concerne Google, MUM est l’abréviation de Multitask Unified Model.

Comme Google l’a expliqué lors de la conférence I/O en mai dernier, MUM permet à Google de répondre plus facilement aux requêtes complexes. Pour reprendre l’exemple de Google, disons que vous avez fait une randonnée sur le mont Adams et que, l’année prochaine, vous envisagez de faire une randonnée sur le mont Fuji et que vous souhaitez connaître les différentes préparations à effectuer.

Comme Google l’a souligné lors de son annonce, vous devrez effectuer plusieurs recherches : « vous devrez rechercher l’altitude de chaque montagne, la température moyenne en automne, la difficulté des sentiers de randonnée, le matériel à utiliser, etc. Après un certain nombre de recherches, vous finirez par obtenir la réponse dont vous avez besoin ». Mais si vous vous adressiez à un expert en randonnée et lui demandiez : « Que dois-je faire différemment pour me préparer ? », vous obtiendriez votre réponse.

Google utilisera bientôt MUM pour rendre la recherche plus facile et plus intuitive

Le MUM comprendra que vous comparez deux montagnes et saura donc quelles informations, comme l’altitude, sont pertinentes. Voici un autre exemple. Imaginons que vous utilisez Google Lens et que vous voyez la photo d’une chemise. Vous demandez à Google de trouver le même motif que celui utilisé sur la chemise, mais sur une paire de chaussettes. Cela pourrait être un défi difficile à relever pour taper exactement ce que vous recherchez.

Vous pourriez taper « chaussettes blanches à fleurs victoriennes » sur Google Recherche, mais cela n’inclut pas le motif que vous avez vu sur la chemise. Google explique : « En combinant des images et du texte dans une seule requête, nous facilitons la recherche visuelle et l’expression de vos questions de manière plus naturelle ».

Autre exemple : vous devez réparer une pièce de votre vélo dont vous ne connaissez pas le nom. En utilisant Google Lens, vous focalisez la caméra sur la pièce et tapez « comment réparer ». Immédiatement, vous obtenez des résultats montrant des vidéos et d’autres endroits qui vous montrent ou vous expliquent comment réparer votre vélo. Aujourd’hui, Google a annoncé dans un article de blog que de nouvelles fonctionnalités liées au MUM seront lancées dans les mois à venir.

Le géant de la recherche explique qu’il a découvert qu’une recherche complexe comme celle-ci nécessite en moyenne huit recherches différentes pour obtenir toutes les réponses nécessaires. Or, selon Google, MUM comprend et génère des langues. Il est formé pour gérer plusieurs tâches à la fois et peut travailler avec 75 langues différentes. Étant multimodal, il peut comprendre les informations présentées sous forme de texte et d’images.

La technologie MUM sera également intégrée à Google Recherche afin de rendre la consultation des requêtes plus « naturelle et intuitive ». Disons que vous prévoyez de redécorer votre maison et que vous avez besoin de plus d’informations sur la peinture acrylique. Si vous cherchez « peinture acrylique » sur Google, la recherche déterminera quels sont les sujets liés à ce thème qui intéressent le plus de personnes.

MUM aidera les utilisateurs à trouver « plus de pages Web, de vidéos, d’images et d’idées »

Il existe plus de 350 sujets différents liés à la peinture acrylique et Google affirme que l’utilisation de MUM mettra les utilisateurs sur la bonne voie et leur donnera même des idées de recherche qu’ils n’auraient peut-être pas envisagées. Il s’agit notamment de rechercher un sujet tel que « comment réaliser des peintures acryliques avec des articles ménagers ». Cela renvoie un contenu qui pourrait être extrêmement utile à la personne qui redécore sa maison.

Google permet également aux utilisateurs de zoomer plus facilement sur un sujet afin de les aider à « affiner et élargir les recherches. » Et en ce qui concerne les vidéos, les résultats de recherche de Google utiliseront MUM pour afficher les vidéos contenant du contenu relatif à votre recherche, même si ce contenu ou ce sujet n’est pas mentionné explicitement dans la vidéo. La recherche peut le faire grâce à sa compréhension avancée des informations contenues dans la vidéo.

Selon la société, « à travers toutes ces expériences MUM, nous sommes impatients d’aider les gens à découvrir davantage de pages Web, de vidéos, d’images et d’idées qu’ils n’auraient peut-être pas rencontrées ou recherchées autrement ». Mais il y a plus. Google aide les utilisateurs à décider si les informations qu’ils reçoivent de l’entreprise sont crédibles et facilitera également les achats auprès des marchands, petits et grands.