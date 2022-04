by

by

Apple Pages, Keynote et Numbers reçoivent leur première mise à jour en 6 mois

Apple Pages, Keynote et Numbers reçoivent leur première mise à jour en 6 mois

Apple vient de publier la première mise à jour en 6 mois de sa suite d’applications iWork, qui comprend Pages, Keynote et Numbers, rapporte AppleInsider. Voyons quelles sont les nouvelles fonctionnalités et les modifications apportées à ces applications par la nouvelle mise à jour.

Tout d’abord, intéressons-nous à l’application de traitement de texte Pages. L’application permet désormais de publier directement sur Apple Books des fichiers d’une taille maximale de 2 Go. En outre, vous disposez également de plus d’options pour ajouter des numéros de page et définir la taille de la police dans l’application.

Sur iOS, l’application Pages bénéficie de nouvelles actions de lancement rapide à partir de l’icône de l’application : vous pouvez les voir en appuyant longuement sur l’icône. Cette nouvelle fonctionnalité vous permet de créer un nouveau document directement à partir de l’écran d’accueil et vous évite d’avoir à appuyer sur quelques touches lorsqu’une nouvelle idée d’écriture vient de surgir dans votre tête.

Mais ce n’est pas tout pour cette mise à jour. Numbers, l’application tableur d’Apple, a désormais la possibilité de capturer des instantanés de cellules de tableaux sans formules, catégories ou valeurs cachées. La nouvelle mise à jour permet également de régler la taille des caractères jusqu’à deux décimales.

Numbers et Pages ont également bénéficié de commandes VoiceOver supplémentaires. Pages peut désormais lire les commentaires ajoutés au texte et suivre les modifications qui y sont apportées, tandis que Numbers peut créer des formules et remplir des cellules grâce à la fonction d’accessibilité.

Keynote, quant à lui, peut désormais agrandir les diapositives jusqu’à un niveau de zoom maximal de 400 %. Et oui, la modification de la taille des polices est également présente.

Les applications se mettront automatiquement à jour vers la version 12.0, mais vous pouvez également vous rendre sur l’App Store et les mettre à jour manuellement si vous le souhaitez. Ces trois applications sont incluses dans tout iPhone, iPad ou Mac, et elles sont gratuites et préinstallées.