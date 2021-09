ScanWatch Horizon : Withings lance une smartwatch hybride de luxe pour les nageurs

Withings a peut-être créé l’une des smartwatches les plus alléchantes de l’année. La nouvelle ScanWatch Horizon mélange des caractéristiques de santé et de robustesse pour offrir aux plongeurs non seulement l’outil parfait pour surveiller les statistiques corporelles, mais aussi un accessoire élégant. Conçue par Withings, la nouvelle ScanWatch Horizon ressemble à une smartwatch hybride de luxe destinée aux amateurs de sport, notamment aux nageurs.

Puisqu’elle est fabriquée par Withings, vous pouvez vous attendre à ce que la smartwatch soit dotée de toutes les fonctions axées sur la santé que l’on retrouve habituellement dans ses autres produits, notamment un capteur de fréquence cardiaque et d’oxygène dans le sang, un ECG, un tracker de sommeil et d’activité physique.

La montre peut également détecter toute perturbation respiratoire, au cas où vous seriez susceptible de souffrir d’apnée du sommeil. Et, la smartwatch peut être utilisée pour enregistrer un ECG « de qualité médicale » de 30 secondes lorsqu’elle détecte des signes d’un rythme cardiaque irrégulier.

Sur le plan du design, la ScanWatch Horizon est assez élégante. Elle est dotée d’un cadran analogique et d’une bague tournante en acier inoxydable, sur laquelle sont gravés au laser des repères qui la rendent apte à la pratique de la plongée. Les aiguilles mobiles sont des unités creuses Luminova avec des indicateurs pour permettre la lecture même en cas de faible luminosité.

De plus, Withings a utilisé un verre saphir résistant aux rayures avec un revêtement antireflet pour le cadran de la montre. Le bracelet est évidemment en acier inoxydable, mais ceux qui préfèrent d’autres matériaux peuvent l’échanger contre un bracelet caoutchouté fourni dans l’emballage.

Une montre de luxe assez cher

Plus important encore, Withings affirme que la ScanWatch Horizon devrait offrir jusqu’à 30 jours d’autonomie. En outre, la smartwatch hybride est étanche jusqu’à 100 mètres, ce qui ne la rend pas adaptée aux plongées profondes. Toutefois, tant que vous ne nagez pas à plus de 100 mètres, la smartwatch ne devrait pas poser de problème.

Bien entendu, la ScanWatch Horizon peut également être utilisée comme un tracker d’activité. La smartwatch peut suivre plus de 30 activités, comme la marche, la course, la natation et le cyclisme. Elle ne dispose pas de GPS intégré, mais elle utilise le GPS de votre smartphone pour suivre les activités et envoyer les données collectées à votre smartphone depuis l’application Withings Health Mate.

La smartwatch hybride de luxe ScanWatch Horizon est désormais disponible à la vente au prix de 500 €.