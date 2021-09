Microsoft commence à tester l’intégration du Cloud Gaming sur les consoles Xbox

Ainsi, cette nouvelle intégration Xbox Cloud Gaming permettra aux possesseurs de Xbox d’essayer des jeux avant de les télécharger entièrement et potentiellement de faire une démo ou d’essayer avant d’acheter à l’avenir . Plus de 100 titres Xbox Game Pass seront disponibles dans le cadre de cette première intégration, et les joueurs Xbox pourront même se lancer dans des parties multijoueurs dès que des amis enverront une invitation.

Autrement dit, même pas tout le monde dans les canaux Alpha Skip-Ahead et Alpha disposeront de cette bêta aujourd’hui, ce qui limite sa portée pour le moment. Cependant, Microsoft affirme qu’elle sélectionnera davantage de membres Insider et étendra le test à d’autres canaux au fil du temps, donc si vous êtes un membre Xbox Insider, assurez-vous de garder un œil sur cela.

Si vous avez assisté aux tests bêta de Microsoft par le passé, vous savez qu’à ce stade, les tests sont limités à un petit nombre de personnes qui peuvent jouer. Plus précisément, Microsoft pousse le Xbox Cloud Gaming (Beta) à une sélection aléatoire de Xbox Insiders inscrits dans les canaux Alpha Skip-Ahead et Alpha .

Par la suite, Xbox Cloud Gaming a fait son apparition sur iOS et les ordinateurs de bureau Windows par une solution basée sur un navigateur, et maintenant le service est testé sur l’application de bureau Xbox. Aujourd’hui, de nouvelles plateformes sont concernées, car Microsoft a lancé une version bêta de Xbox Cloud Gaming sur les consoles Xbox .