Si votre iPhone se décharge beaucoup de sa batterie sous iOS 15, c’est peut-être Spotify

« J’ai essayé de déconnecter le WIFI, de désactiver l’actualisation de l’application en arrière-plan, j’ai fait une réinstallation propre deux fois, j’ai redémarré mon iPhone plusieurs fois, j’ai déchargé l’application et supprimé le cache, j’ai essayé toutes les solutions mentionnées sur ce site et rien ne fonctionne. C’est vraiment frustrant. Cela se produit depuis des JOURS », déclare quelqu’un sur le forum officiel de Spotify.

Alors qu’au départ, la cause n’était pas forcément claire, beaucoup de personnes accusant la mise à jour iOS 15 elle-même, Spotify a confirmé dans un message sur le forum qu’elle enquêtait sur le problème, reconnaissant qu’une forte décharge de la batterie pouvait être causée par son application sur iOS 14.8 et iOS 15 .

Apple a lancé iOS 15 il y a quelques jours, et comme prévu, de nombreux utilisateurs se sont précipités pour télécharger et installer le nouveau système d’exploitation sur leurs iPhone.