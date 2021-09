Les événements dans Google Agenda peuvent lancer des discussions de groupe avec les participants

Le nouveau bouton « Chat » apparaît à côté de la liste des participants dans un événement de l’Agenda. Elle apparaîtra à côté de la liste des participants à l’événement et offrira un moyen rapide et facile d’entamer une conversation entre eux.

Pour ce faire, Google ajoute un nouveau bouton aux événements Google Agenda sur mobile et sur le Web qui ouvre immédiatement un chat avec des plateformes de réunion . Google a lancé sa version rebaptisée de Hangouts Chat auprès de ses clients au début de l’année et a lentement ajouté d’autres fonctionnalités à la page d’accueil principale de Gmail, notamment le chat vidéo Google Meet qui a pour but de rivaliser contre Zoom.

Si Google est actuellement en train de faire migrer les utilisateurs hors de Hangouts, la société fait en sorte de placer Google Chat dans autant d’endroits que possible. La dernière mise à jour intègre l’application de messagerie dans Google Agenda pour un accès plus facile.